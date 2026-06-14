Una mujer fallece y un hombre resulta herido de gravedad en una salida de vía en la A-66, cerca de Torremejía

MÉRIDA 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 81 años ha fallecido como consecuencia de la salida de vía de un vehículo en la A-66, cerca de Torremejía. Además, un hombre, de 82 años, ha resultado herido de gravedad.

El accidente se produjo este pasado sábado, en torno a las 17,40 horas, en el kilómetro 630, sentido norte, de la A-66, según han informado fuentes del Centro 112 Extremadura.

La mujer fallecía como consecuencia del politraumatismo sufrido, misma afección del hombre que ha resultado herido de gravedad. En ambos casos, se procedió al traslado al Hospital de Mérida.

Hasta el lugar se desplazaron una unidad medicalizada y una de soporte vital básico, del Servicio Extremeño de Salud, una dotación de Bomberos, para la excarcelación de los atrapados, y una patrulla de la Guardia Civil.