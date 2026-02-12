Una mujer sufre una crisis de ansiedad al caer su coche a un socavón en la CC-428 que une Berzocana y Logrosán

1051244.1.260.149.20260212110917 Coche caído por el socavón cerca de Logrosán - GUARDIA CIVIL

BERZOCANA (CÁCERES), 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha sufrido una crisis de ansiedad al caer con su coche este jueves a un socavón provocado por un desprendimiento en la carretera CC-428, que une las localidades cacereñas de Berzocana con Logrosán.

El accidente ha ocurrido pasadas las 7,00 horas de este jueves, cuando la mujer circulaba por la carretera CC-428 y al llegar al kilómetro 7,5 su coche ha caído a un socavón provocado por un desprendimiento de un tramo de la calzada, por lo que la conductora ha sufrido una crisis de ansiedad y ha sido atendida en el Centro de Salud de Berzocana.

A consecuencia del socavón, la carretera CC-428 está totalmente cortada al tráfico, según informa la Guardia Civil.