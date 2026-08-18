El Museo del Granito y el Centro de Interpretación de Hijovejo de Quintana de la Serena reabren tras su modernización

La presidenta de la Diputación de Badajoz, durante su visita al Centro de Interpretación de Hijovejo. - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

QUINTANA DE LA SERENA (BADAJOZ), 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Badajoz ha concluido la reforma integral del Museo del Granito y del Centro de Interpretación del Yacimiento Romano de Hijovejo de Quintana de la Serena, tras una inversión global que supera los 262.000 euros.

La presidenta de la institución provincial, Raquel del Puerto, ha inaugurado este lunes, junto a la diputada de Desarrollo Rural, Reto Demográfico y Turismo, Ana Valls, y el alcalde de Quintana de la Serena, Raimundo Dávila, los actuaciones que han permitido a estos dos espacios reabrir sus puertas con una musealización completamente renovada, más didáctica, interactiva, inmersiva y accesible.

La actuación ha supuesto una inversión total de 262.342,43 euros, financiada íntegramente con fondos europeos Next GenerationEU en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 'Paisaje Cultural La Serena' promovido por la Diputación de Badajoz.

De esta cantidad, 112.048,90 euros se han destinado a la renovación del Museo del Granito y 150.293,53 euros a la actualización del Centro de Interpretación de Hijovejo, detalla la diputación en una nota de prensa.

Ambos recursos se encuentran en la antigua posada de Quintana de la Serena, situada en la calle Costanilla. La planta baja alberga el Museo del Granito, mientras que la planta superior está dedicada al yacimiento romano de Hijovejo.

Durante su intervención, Raquel del Puerto ha destacado que esta actuación demuestra la capacidad de los pueblos de la provincia "para modernizarse, renovar sus recursos patrimoniales y aplicar las últimas tecnologías a la difusión de su historia".

"Lo que hemos hecho es no quedarnos atrás y tener en nuestros pueblos museos modernos y atractivos, acordes con las últimas tendencias", ha afirmado la presidenta, quien ha señalado que ambos centros "representan la cultura, las tradiciones y el entorno natural de La Serena; un legado que debe ser divulgado, pero también conservado".

La reforma ha permitido modernizar los recursos expositivos mediante tecnologías interactivas y audiovisuales, así como incorporar maquetas, cronogramas históricos y nuevos elementos gráficos. También se ha reorganizado el recorrido museográfico para ofrecer una narración más coherente y facilitar la comprensión de los contenidos.

La presidenta ha subrayado especialmente el carácter inclusivo de la actuación, que incorpora lenguaje fácil, textos en braille y recursos multimedia adaptados a personas con discapacidad visual o auditiva.

"Hemos sido capaces de darles un giro radical y convertirlos en museos modernos, más atractivos y más accesibles para toda clase de visitantes", ha añadido.

SEÑA DE IDENTIDAD

La nueva musealización del Museo del Granito actualiza tanto sus contenidos como el diseño de las salas y refuerza su papel como espacio de interpretación del patrimonio granitero de La Serena. El recorrido permite conocer las dimensiones geológica, histórica, económica, social y cultural del granito en Quintana de la Serena, desde su origen y sus características mineralógicas hasta sus actuales aplicaciones y perspectivas de futuro.

La exposición se organiza en seis ámbitos temáticos. El primero aborda la relación entre el granito y la identidad de Quintana, con especial atención al denominado 'Gris Quintana', convertido en símbolo del municipio y en uno de sus principales motores económicos.

Los siguientes espacios explican la geología y los diferentes tipos de granito; la evolución de las canteras y de los métodos de extracción; los oficios tradicionales vinculados a la piedra, como los de herrero y cantero; sus usos, aplicaciones y acabados; y la evolución pasada, presente y futura de esta industria, con especial atención a la sostenibilidad y la innovación.

El museo incorpora herramientas originales, recreaciones de una fragua y de un taller, muestras de distintos tipos de granito y ejemplos de sus múltiples aplicaciones en fachadas, mobiliario urbano, arte funerario y otros elementos de la vida cotidiana.

La actuación en el Centro de Interpretación de Hijovejo ha permitido actualizar el relato sobre el proceso de romanización y la historia militar romana de La Serena. El espacio muestra la historia, la estructura y la función del recinto fortificado de Hijovejo, datado entre el siglo I antes de Cristo y el siglo III después de Cristo, así como su posterior evolución hasta convertirse, en el siglo IV, en una explotación de carácter agrícola.

La renovación incluye tecnologías interactivas, audiovisuales, cronogramas, recursos gráficos y una maqueta del yacimiento que facilita la comprensión espacial y arquitectónica del enclave. También se han incorporado nuevas piezas y elementos arqueológicos procedentes de campañas recientes o cedidos por la comunidad.

El recorrido aborda, entre otras materias, el paisaje arqueológico de La Serena, la prehistoria y protohistoria local, la Estela de Guerrero de Quintana, los antiguos núcleos de población, la minería en la comarca, las guerras sertorianas, los recintos torre y la vida cotidiana en Hijovejo.

TURISMO SOSTENIBLE

Raquel del Puerto ha enmarcado la inversión en la apuesta de la Diputación de Badajoz por un modelo turístico sostenible, basado en la identidad y capaz de dinamizar el tejido empresarial y contribuir a fijar población.

"Es nuestra historia, nuestros paisajes, nuestro patrimonio cultural, nuestras costumbres y, sobre todo, nuestra gente lo que nos define. Estamos preparados para enseñar al mundo lo que somos y lo que tenemos, con orgullo y sin ningún complejo", ha manifestado.

La presidenta ha señalado que la renovación de los dos centros contribuirá a diversificar la oferta cultural y turística de Quintana de la Serena y de toda la comarca, favorecerá la llegada de visitantes, investigadores e historiadores y ayudará a dinamizar la economía local.

"A partir de hoy, todo el que visite la zona tiene un recorrido imprescindible por este edificio histórico, que por fin es un espacio accesible para todo el mundo", ha indicado Del Puerto. "Acercamos la cultura y la historia a todas las personas y abrimos la puerta a más visitantes y a nuevas oportunidades de futuro".

Finalmente, la presidenta ha apelado a la colaboración entre la Diputación de Badajoz, el Ayuntamiento de Quintana de la Serena y el tejido social y cultural de la localidad para llenar ambos espacios "de visitantes, turistas y actividades" y convertirlos en centros "activos y vivos".

Por su parte, el alcalde de Quintana, Raimundo Dávila, se mostró agradecido por la implicación de la Diputación, e indicó que el nuevo museo representa "el legado de Quintana". Al tiempo, recordó que "hay que conocer la historia para conocer el presente".