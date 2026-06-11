El Museo Helga de Alvear de Cáceres inaugura la primera gran exposición de Patricia Gómez y María Jesús González - JORGE ARMESTAR/MHA

CÁCERES 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Museo Helga de Alvear de Cáceres ha presentado una nueva exposición temporal, titulada 'Espejo del mundo', protagonizada por las artistas Patricia Gómez y María Jesús González. La muestra, organizada en colaboración con Tenerife Espacio de las Artes (TEA), podrá visitarse del 12 de junio al 11 de octubre y tendrá un segundo capítulo en 2027 en el centro tinerfeño.

La práctica artística de Gómez y González se ha consolidado como una de las más comprometidas del arte contemporáneo español en la exploración de los vínculos entre espacio, identidad y memoria. A través de intervenciones sobre arquitecturas en proceso de abandono o desaparición, las artistas recuperan las huellas materiales y humanas inscritas en los espacios para construir nuevas narrativas sobre la memoria histórica, la exclusión y el olvido.

Esta gran exposición, comisariada por María Jesús Ávila, subdirectora artística del museo cacereño, reúne por primera vez de forma integral el trabajo desarrollado desde 2017 en torno al antiguo Hospital Psiquiátrico Provincial de Bétera (Valencia), un proyecto que ha sido objeto de presentaciones parciales en distintas exposiciones nacionales e internacionales.

Las obras se reúnen ahora junto a nuevas piezas producidas por y para el Museo Helga de Alvear, que amplían la lectura del proyecto hacia nuevas dimensiones materiales y conceptuales.

La directora del museo de arte contemporáneo cacereño, Sandra Guimarães, ha asegurado que "esta exposición reafirma la filosofía del museo y su compromiso con la investigación, el apoyo y la presentación de artistas con un lenguaje personal capaz de ensanchar nuestra visión del mundo".

LA CÁRCEL VIEJA

Especial relevancia adquieren las obras producidas especialmente para el Helga de Alvear a partir de la 'Cárcel vieja' de Cáceres, donde Patricia Gómez y María Jesús González han llevado a cabo uno de sus característicos arranques murales, un ejercicio de rescate poético de las huellas de las vidas que habitaron ese espacio y de los contextos sociales y políticos que lo produjeron.

La intervención ha dado lugar a dos piezas audiovisuales y a un arranque mural que revela los estratos del tiempo y rescata del olvido la historia individual y colectiva y la memoria acumulada en este antiguo e icónico espacio de reclusión de la ciudad, activando una lectura crítica sobre sus usos pasados.

En palabras de María Jesús Ávila, subdirectora artística del Museo Helga de Alvear y comisaria de la exposición, 'Espejo del mundo' es un proyecto que une creación artística, memoria y territorio. "Una propuesta que acoge la experimentación formal y la diversidad disciplinar que caracterizan el trabajo de Patricia Gómez y María Jesús González, a través de un recorrido transformador que transita por los límites formales y conceptuales de las disciplinas a las que recurren", ha explicado.

Además, la comisaria ha destacado que la intervención desarrollada en la 'Cárcel vieja' repone la memoria acumulada en este emblemático edificio y establece un diálogo directo con la historia de Cáceres, reforzando el vínculo entre la creación artística y el territorio. Al mismo tiempo, pone en relieve la capacidad del arte para activar memorias colectivas.

Patricia Gómez ha explicado que trabajar en la antigua prisión de Cáceres les ha permitido "conectar con la ciudad desde la memoria que guarda como testigo de un pasado no tan lejano y lo que sigue representando, un edificio tan simbólico, también en el presente".

"La huella de la historia política, social y afectiva que se ha vivido en el lugar es justamente lo que queremos señalizar. Por ello, nos interesa activar esas capas de tiempo, hacer visibles sus huellas y convertirlas en una forma de presencia para todos", ha añadido.

Por su parte, María Jesús González ha valorado la oportunidad de presentar por primera vez la totalidad del trabajo sobre el antiguo Hospital Psiquiátrico Provincial de Valencia en el Museo Helga de Alvear y "haber podido desarrollar nuevas obras a partir de otros materiales y hallazgos que amplían su sentido y su comprensión".

Con motivo de la inauguración de la exposición, se han programado varias actividades paralelas, entre las que destacan las Helga's Artists Talks, los talleres creativos, las visitas comentadas y las sesiones de dj.

SOBRE LAS ARTISTAS

Patricia Gómez y María Jesús González (Valencia, 1978) desarrollan una práctica artística conjunta desde 2002 centrada en la recuperación de la memoria de espacios inmersos en procesos de desaparición, transformación o abandono.

Su trabajo parte del registro de las huellas del tiempo y de la experiencia humana conservadas en la arquitectura, especialmente a través de intervenciones de arranque mural, una técnica vinculada a la restauración y conservación de pintura mural que han incorporado al ámbito de la creación contemporánea.

Junto a este procedimiento, las artistas emplean fotografía, vídeo, audio y otros métodos de registro próximos a la arqueología para documentar y preservar vestigios materiales de lugares cargados de historia y memoria.

Su investigación se centra en recuperar relatos olvidados o invisibilizados, proponiendo nuevas formas de construir y complementar la memoria colectiva. Desde 2008, su trabajo se ha desarrollado principalmente en espacios de reclusión y aislamiento, como prisiones, centros de internamiento y hospitales psiquiátricos.

Entre sus proyectos más destacados figuran las intervenciones realizadas en la Cárcel Modelo de Valencia, la Antigua Prisión de Palma de Mallorca, la prisión de Holmesburg (Filadelfia), los Centros de Internamiento para Extranjeros de Fuerteventura y Nouadibou (Mauritania) y el a ntiguo Hospital Psiquiátrico Provincial de Bétera (Valencia).

Su obra ha sido presentada en numerosas exposiciones e instituciones nacionales e internacionales, consolidándose como una de las prácticas más relevantes del arte contemporáneo español en torno a la memoria, el patrimonio y la historia social.