El Museo Nacional de Arte Romano celebra este viernes el 40 aniversario de su sede actual

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MÉRIDA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Museo Nacional de Arte Romano de Mérida celebrará este viernes, 18 de septiembre, una nueva edición del Día del MNAR, organizada con motivo del 40 aniversario de la inauguración de su sede actual en el edificio diseñado por Rafael Moneo, que tuvo lugar el 19 de septiembre de 1986.

La conmemoración llega, además, pocos días después de que la institución recibiera la Medalla de Extremadura en reconocimiento a su trayectoria.

Con motivo de esta efeméride, el Museo Nacional de Arte Romano ha organizado el acto conmemorativo XL Día del MNAR con la colaboración de la Asociación de Amigos del Museo Nacional de Arte Romano y la Fundación de Estudios Romanos.

El acto, que se celebrará a las 20,30 horas de este viernes en el salón de actos del museo, arrancará con la proyección del vídeo del XL Aniversario del MNAR, al que seguirá la conferencia 'El Museo Nacional de Arte Romano de Mérida rescata un antiguo solar', impartida por Rafael Moneo, autor del proyecto original y de la posterior ampliación y remodelación del edificio, pieza clave en la proyección nacional e internacional del MNAR.

La jornada finalizará con la entrega del XXXIII Premio Internacional Genio Protector de la Colonia Augusta Emerita, un reconocimiento a la labor desarrollada por personas, instituciones, medios de comunicación, investigadores y académicos en el conocimiento y conservación del patrimonio histórico, cultural y arqueológico del mundo romano, en especial de la ciudad de Mérida, así como en la difusión del Museo Nacional de Arte Romano.

Además, la institución ha programado una serie de actividades con motivo del aniversario, de tal forma que este viernes 18 de septiembre la entrada al museo será gratuita y se repartirán ejemplares de libros y publicaciones editadas por el museo para celebrar esta efeméride, según informa el Ministerio de Cultura en nota de prensa.

Por otra parte, el voluntariado cultural de la Asociación de Amigos del MNAR realizarán visitas guiadas a la exposición temporal del museo 'Mvsica et Choreae. Música y danza en la Antigüedad', que podrá verse en el museo hasta mayo de 2027.

Las visitas, que serán gratuitas hasta completar aforo, tendrán lugar a las 12,00, 13,00, 17,30 y 18,30 horas.