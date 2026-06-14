El Museo Vostell inaugura este jueves una instalación inmersiva de sonido e imagen del colectivo HUMA Artist Group

Archivo - Cartel de la exposición 'Horizon: Crossing Terra, Aqua and Caelum', del colectivo HUMA Artists Group, que puede visitarse del 18 de junio al 5 de julio en el Museo Vostell Malpartida. - MUSEO VOSTELL MALPARTIDA - Archivo

MALPARTIDA DE CÁCERES (CÁCERES), 14 (EUROPA PRESS)

El Museo Vostell Malpartida presenta este jueves, 18 de junio, una nueva propuesta de intervención sonora y visual, 'Horizon: Crossing Terra, Aqua and Caelum', del colectivo HUMA Artists Group.

La intervención inmersiva se colocará en 'El Molino', la construcción más antigua del complejo de edificios del Lavadero de Lana, dedicada generalmente a propuestas específicas de intervención 'in situ'.

En esta ocasión, 'El Molino' será intervenido por el colectivo HUMA Artists Group, integrado por los artistas, investigadores y profesores universitarios Jaime Munárriz (Universidad Complutense de Madrid), Mikel Arce (Universidad del País Vasco), Paz Tornero (Universidad de Granada) y Raúl León-Mendoza (Laboratorio de Luz, Universidad Politécnica de Valencia).

En términos generales, 'Horizon: Crossing Terra, Aqua and Caelum' establece un puente que conecta el legado de Fluxus con el de N.E. Thing Co (NETCo), un colectivo canadiense de arte conceptual y ecológico activo entre 1966 y 1978 y fundado por Iain e Ingrid Baxter.

También genera conexiones entre la mirada y las cartografías ecológicas de NETCo y la dimensión performativa y crítica de Wolf Vostell y explora, en concreto, la relación entre tierra, agua y cielo a través de la imagen, el sonido y la energía. Mediante la observación y la transformación de datos naturales en experiencias estéticas, la obra reivindica el arte actual como un espacio de mediación entre territorio, ciencia y percepción.

Coincidiendo con la inauguración de este jueves, integrantes de HUMA Artists Group realizarán a las 21,00 horas una 'performance' sonora en directo, en la que incorporarán datos utilizados en la instalación, que permitirá al público experimentar la obra en constante transformación.

Jaime Munárriz, Mikel Arce, Paz Tornero y Raúl León-Mendoza son miembros del proyecto 'Investigación dirigida por la práctica arte y ciencia: exploración, colaboración y metodologías transformadoras en la creación de obras sonoras e instalaciones audiovisuales' (FCT-23-19092), que cuenta con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. La exposición, además, cuenta con el apoyo de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes y el Consorcio Museo Vostell Malpartida.

La instalación podrá visitarse hasta el 5 de julio y está incluida en la programación especial de actividades con las que el Museo Vostell Malpartida está celebrando este año su 50 aniversario.