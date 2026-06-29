Nace en Fregenal de la Sierra un centro de investigación y patrimonio en torno a la figura de Benito Arias Montano

MÉRIDA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La localidad pacense de Fregenal de la Sierra será sede a partir del mes de julio Centro Europeo del Humanismo Arias Montano, una iniciativa impulsada por la Sociedad Montana que nace con la vocación de convertir la figura de Benito Arias Montano en un punto de encuentro entre investigación, patrimonio, cultura y ciudadanía.

El acto inaugural se celebrará el 6 de julio de 2026, a las 12,00 horas, en el Claustro del Convento de San Francisco, sede del CEHAM, coincidiendo con el 428 aniversario del fallecimiento de Benito Arias Montano.

La ceremonia contará con la presencia del diputado delegado del Área Funcional de Identidad Cultural, Deportes y Juventud, Bienestar Social y Cooperación Internacional de la Diputación de Badajoz, Ricardo Cabezas, la alcaldesa de Fregenal, Tina Rodríguez, y el presidente de la Sociedad Montana, Alberto Márquez; junto a otros representantes de entidades educativas y culturales de Andalucía y Extremadura.

La programación se desarrollará durante la primera quincena de julio y combinará actividades académicas, culturales y asociativas, con especial atención al diálogo entre humanismo, ciencias sociales, arte, historia, pensamiento crítico y transferencia cultural.

DOS CURSOS

Entre las actividades centrales destacan dos cursos principales. El primero será la IPP Summer School, organizada por el Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC, que se celebrará del 6 al 8 de julio bajo el título 'Metodologías de investigación aplicada a las políticas y bienes públicos', señala la Sociedad Montana en nota de prensa.

Esta escuela de verano reunirá a especialistas en metodologías participativas, process-tracing, análisis cuantitativo de textos, diseño de encuestas y métodos mixtos aplicados al estudio de élites políticas.

El programa contará con la participación de Ernesto Ganuza -IPP-CSIC-, con una sesión sobre metodologías participativas; Gisela Hernández -Heinrich Heine University Düsseldorf-, con una introducción al process- tracing y al análisis causal en estudios de caso; Javier Martínez -IPP- CSIC-, con una sesión sobre análisis cuantitativo de textos; Isabel Rodríguez -Collegio Carlo Alberto, Turín-, con una sesión sobre diseño de encuestas cuantitativas y experimentales; y Carles Pamies -UNED-, con una intervención sobre los retos metodológicos del estudio de élites políticas mediante métodos mixtos.

El segundo gran eje académico será el curso 'Arias Montano: Humanismo en perspectiva multidisciplinar para el siglo XXI', integrado en los Cursos de Verano-Otoño de la Universidad de Extremadura, que se celebrará del 8 al 10 de julio de 2026 en Fregenal de la Sierra.

El curso estará dirigido por Sigfrido Vázquez, Alberto Márquez y Francisco Carmelo Zapata, y abordará la actualidad del humanismo desde perspectivas históricas, filológicas, políticas, artísticas, científicas y sociales.

El curso comenzará el 8 de julio con la inauguración de la exposición 'SanToys. Una revisión iconográfica actualizada ParaLosQueAmanDemasiado', del artista Manuel Fernando Mancera, de la Universidad de Sevilla.

Ese mismo día se celebrará también un Concierto Renacentista dedicado al marco cultural de los siglos XV y XVI, con la participación de la Coral Frexnense, la Escolanía de la Coral Frexnense y la Coral de la Escuela Municipal de Música de Jerez de los Caballeros.

El 9 de julio, el curso contará con intervenciones de Maria Czepiel, de la Universidad de Warwick, sobre humanismo y hebraísmo en la poesía bíblica de Benito Arias Montano; Gisela Hernández, de la Heinrich Heine University Düsseldorf, sobre democracia y amenazas al Estado de Derecho en la Unión Europea; Manuel Fernando Mancera, de la Universidad de Sevilla, sobre diseño editorial y difusión de contenidos; y Raquel Barrionuevo y Laura Nogaledo, también de la Universidad de Sevilla, sobre las convergencias entre arte y ciencia.

La jornada incluirá además la mesa redonda 'Divulgación y Humanismo en tiempos antiilustrados', con la participación de Esteban Mira Caballos, Francisco Javier Rodríguez, Ernesto Montoya/Vieja Tierra, Sigfrido Vázquez y Jesús Conde Fuentes.

El 10 de julio, el programa continuará con José Manuel Cañas Reíllo, del Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo, ILC- CSIC, con una ponencia sobre censura, autocensura y los peligros de ser biblista; María José López Palop, de la Universidad Loyola Andalucía, sobre la presencia y ausencia de la minoría judía en España y su memoria; Isabel Becerril y Emma Lancha -IESA-CSIC-, sobre participación ciudadana institucional; Rocío Velasco de Castro, de la Universidad de Extremadura, sobre humanismo e intelectualidad árabes en el siglo XXI; y Diego Vicente, de la Universidad de Extremadura, con una lectura de Sartre, el humanismo y la Historia a partir de La Nausée.

ACTIVADADES CULTURALES

Junto a los cursos académicos, la programación del CEHAM incorporará varias actividades culturales abiertas a la ciudadanía. De esta forma, el 8 de julio se celebrará el Concierto Renacentista, organizado por la Coral Frexnense, concebido como un recital de agrupaciones corales dedicado a los siglos XV y XVI.

Además, del 8 de julio al 9 de agosto, el Museo de Arte Contemporáneo de Fregenal de la Sierra colaborará en la exposición "SanToys. Una revisión iconográfica actualizada ParaLosQueAmanDemasiado", de Manuel Fernando Mancera.

Del 9 de julio al 9 de agosto podrá visitarse también la exposición 'Arte y Ciencia: Epigenética', comisariada por Raquel Barrionuevo Pérez y Laura Nogaledo Gómez, de la Universidad de Sevilla, en colaboración con el Museo de Arte Contemporáneo de Fregenal.

La programación se completará el 11 de julio con el Encuentro de la Red Sefardita Transfronteriza Ner Tamid, que refuerza la dimensión patrimonial, histórica y transfronteriza del proyecto.