El nadador Guillermo Gracia y el MNAR de Mérida se unen a Pedro Porro y José María Núñez como Medallas de Extremadura

Archivo - El nadador cacereño Guillermo Gracia en una imagen de archivo - ÁMBITO CULTURA DE EL CORTE INGLÉS DE BADAJOZ

MÉRIDA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El nadador Guillermo Gracia y el Museo Nacional de Arte Romano (MNAR) de Mérida se unen al futbolista Pedro Porro y al presidente de la Fundación Triángulo, José María Núñez, como Medallas de Extremadura 2026.

Los galardonados recibirán la más alta distinción de la comunidad autónoma en el acto institucional del Día de Extremadura que se celebra el 7 de septiembre en el Teatro Romano de Mérida.

El vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, Abel Bautista, ha dado a conocer los dos nuevos premiados con la Medalla de Extremadura, que se suman a los ya anunciados por la presidenta de la Junta, María Guardiola.

Bautista, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, ha explicado que Guardiola se reserva otorgar dos distinciones y correspondía a la Comisión de Valoración, reunida este pasado lunes, otorgar un máximo de tres medallas.

Así, y contabilizados los votos, una de esas Medallas de Extremadura quedó desierta por no alcanzar la mayoría absoluta por parte de los integrantes de la comisión, quienes concedieron las otras dos al nadador Guillermo Gracia y al Museo Nacional de Arte Romano de Mérida.

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