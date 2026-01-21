Naharro resalta el "acto de generosidad" del PP al posibilitar que Vox esté representado en la Mesa de la Asamblea

MÉRIDA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El nuevo presidente de la Asamblea de Extremadura, Manuel Naharro, ha señalado que la Cámara regional "se ha constituido sin acuerdo pero con un acto de generosidad muy importante" del PP, que ha posibilitado que Vox esté representado en la Mesa de la Cámara regional con la Secretaría Primera "porque el Partido Popular le prestó votos a su candidata", ya que en caso contrario, "no hubiera estado representado porque no tenía votos suficientes para entrar", ha apuntado.

"No ha existido un acuerdo en si, pero no se ha dejado a Vox fuera de la Mesa gracias a los votos del Partido Popular", lo que a juicio de Naharro, "es una representación digna para el resultado electoral de cada uno", ya que Vox "creció mucho en las últimas elecciones, pero es tercera fuerza política" en la Cámara regional con 11 diputados.

"Yo creo que es una representación acorde a los resultados obtenidos", ha insistido el nuevo presidente de la Asamblea en una entrevista este miércoles en Canal Extremadura, recogida por Europa Press, tras ser elegido este pasado martes en segunda votación con los únicos votos a favor del PP.

En cuanto la negociación entre PP y Vox una vez constituida la Asamblea, Manuel Naharro ha considerado que "lo mejor para esta tierra es estabilidad", por lo que a su juicio, los equipos negociadores deben "buscar hasta el último momento es un acuerdo de estabilidad que le permita estabilidad a nuestra tierra, que le permita desarrollar las políticas", ha dicho.

Para conseguirlo, "hay que dejar atrás las diferencias y mirar lo que nos une, siempre", por lo que Naharro ha destacado la necesidad de "hacer ese ejercicio de apartar un poco lo que nos diferencia y mirar lo que nos une", que es que "Extremadura vaya mejor".

