La A-5 en Navalmoral sufre un corte total en sentido Madrid por la retirada de un vehículo siniestrado

Corte en la A-5 por la retirada de un vehículo siniestrado. - GUARDIA CIVIL

CÁCERES, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La autovía A-5, en sentido Madrid, ha quedado cortada por completo al tráfico a las 11,00 horas de este miércoles, día 7, entre los kilómetros 183,600 y 177,400, con motivo de los trabajos para retirar un vehículo siniestrado el pasado 29 de septiembre en el kilómetro 179.

El corte afecta al término municipal de Navalmoral de la Mata (Cáceres).

Durante el tiempo que duren los trabajos de retirada del vehículo y limpieza de la calzada, se ha habilitado un desvío de la circulación por la calzada destinada al sentido Badajoz.

La empresa de mantenimiento ha establecido la señalización correspondiente en los puntos kilométricos 183,600 y 177,400, donde se encuentran los cortes de la autovía, informa la Guardia Civil.

Asimismo, se ha comunicado la situación al Centro de Gestión de la DGT para informar a los usuarios de la A-5 sobre los desvíos de tráfico mediante los paneles de mensajería variable.

De igual modo, patrullas de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil se encuentran en los puntos de corte, verificando la correcta señalización y recorriendo la A-5 para garantizar que la circulación se desarrolle con normalidad y sin incidencias en las zonas afectadas.

El corte se mantendrá durante el tiempo necesario para completar la retirada del vehículo y la limpieza de la calzada.