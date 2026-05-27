La Neocueva de Maltravieso de Cáceres va tomando forma y concluirá las obras en noviembre

El concejal de Patrimonio, Tirso Leal, visitas las obras de la Neocueva de Maltravieso - EUROPA PRESS

CÁCERES, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Neocueva de Maltravieso de Cáceres va tomando forma en la explanada frente a la cueva original y se espera que las obras del edificio y la dotación museográfica concluyan en el mes de noviembre, aunque después habrá que estudiar el modelo de gestión de este recurso turístico y cultural que se está construyendo para que cacereños y visitantes puedan conocer el patrimonio prehistórico de la ciudad sin dañar las pinturas originales, como ya se hace en otros sitios como Altamira.

Las obras del edificio comenzaron el pasado 6 de noviembre y cuentan con un plazo de ejecución de 12 meses. El proyecto arquitectónico corresponde a Federico Soriano Arquitectos y la obra fue adjudicada a la UTE Magenta-Goyprosa-Inselver por un importe de 1.923.422 euros.

Paralelamente se está desarrollando la museografía, adjudicada a la UTE Imandra Project-Tecmolde-Federico Soriano por un importe de 1.761.832 euros y, a partir de la próxima semana, se empezará a hacer el traslado de estas piezas que representarán el interior de parte de la Cueva de Maltravieso.

Este proyecto, financiado con fondos europeos del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino y una aportación municipal, permitirá acercar a vecinos y visitantes parte de las 70 pinturas de representación de manos y otros motivos rupestres que hay en las paredes de la cavidad original, con una antigüedad estimada de 66.000 años y considerada una de las expresiones artísticas más antiguas realizadas por los neandertales.

El concejal de Urbanismo y Patrimonio Histórico, Tirso Leal, ha visitado este miércoles las obras de la neocueva que se está construyendo dentro de un edificio y, en cuanto la estructura esté preparada antes de completar las cubiertas y las fachadas, se irá montando el interior de forma paralela. "El objetivo es conseguir una reproducción rigurosa y lo más fiel posible de una parte de la Cueva de Maltravieso permitiendo que la ciudadanía pueda conocer este patrimonio excepcional sin poner en riesgo la conservación de la cavidad original", ha explicado el edil.

"La Neocueva no consiste únicamente en terminar un edificio y después incorporar paneles o contenidos expositivos. Aquí la propia reproducción de la cueva forma parte esencial de la construcción y necesita coordinarse desde el primer momento con la ejecución arquitectónica", ha explicado.

El espacio contará con contenidos divulgativos modernos y accesibles, pensados para todos los públicos, con recursos adaptados, audioguías y herramientas didácticas para familias y colegios.

Cuando concluyan las obras, el edificio que se encuentra en el mismo recinto y que albergaba un centro de interpretación de la Cueva de Maltravieso se convertirá en la recepción y tendrá una zona de taquilla, aseos, y oficinas administrativas.

Respecto al modelo de gestión, Leal no ha especificado cómo será porque "están abiertas todas las posibilidades" y se están estudiando ejemplos de explotación de otros recursos similares como las de Altamira.

REPRODUCCIÓN DE LAS CONDICIONES

Por su parte, el director del Consorcio Cáceres Ciudad Histórica, Javier Sellers, ha explicado las características de esta réplica de la Cueva de Maltravieso que reproducirá no solo la orografía y las pintures rupestres sino las condiciones de luminosidad, humedad y temperatura para que el visitante tenga una inmersión lo más parecida a la realidad de la cueva original.

El recorrido que podrá hacerse será de unos 70 metros que son los que se reproducirán del total de 118 que metros lineales que tiene la cueva original. La réplica ser hará de un espacio situado entre sala donde se hayan las principales pinturas de las manos y la sala de chimenea. "Se ha hecho un pequeño artificio que es coger ese recorrido relativamente lineal y en un punto concreto girarlo, darle la vuelta, que tú vas a percibir un cambio de orientación... para volver al vestíbulo", ha explicado Sellers.

La idea es que cuanto se visite se puedan percibir los desniveles del terreno y la angostura de la cueva original, aunque se va a construir un pequeño pasillo para que se pueda transitar en condiciones de seguridad y de funcionalidad, ya que en la cueva primigenia hay zonas en las que hay que agacharse, y en la copia no será necesario.

Con la construcción de esta réplica de Maltravieso se preserva la cavidad original, cuya entrada se reservará solo para los investigadores. Cabe recordar que la Junta de Extremadura, en octubre de 2022 abrió la cueva al público durante seis meses para realizar unas visitas semanales controladas con un aforo de cinco personas por turno, como parte de un proyecto piloto para comprobar cómo afectaba la presencia humana en la conservación de las pinturas.