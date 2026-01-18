La niebla condiciona la circulación en varios tramos de carreteras extremeñas

Archivo - Niebla en la carretera. Imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La niebla condiciona la circulación, con corte a las 10,00 horas de este domingo, en al menos tres tramos de carreteras extremeñas, según informa la Dirección General de Tráfico (DGT).

En concreto, en la provincia de Cáceres, esta meteorología adversa afecta a la A-5 entre los kilómetros 190 y 220, es decir, entre las localidades de Jaraicejo y Belvís de Monroy.

La visibilidad también es reducida por cuenta de los bancos de niebla registrados entre los kilómetros 9 y 50 de la EX-A1, esto es, entre Casatejada y Plasencia.

Con relación a la provincia de Badajoz, la niebla dificulta la conducción entre el punto kilométrico 626 y el 650 de la A-66, y más concretamente, entre Mérida y Almendralejo.