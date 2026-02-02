La nieve mantiene tres carreteras cortadas en la provincia de Cáceres

Archivo - Camión quitanieves actuando en una carretera de la provincia de Cáceres, en una foto de archivo - DIPUTACIÓN DE CÁCERES - Archivo

CÁCERES, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Tres carreteras de la provincia de Cáceres se encuentran cortadas al tráfico rodado debido a la nieve acumulada en las últimas horas.

De acuerdo con la información que facilita el 112 de Extremadura, se trata de la CC-224, que une Hervás con Cabezuela del Valle, en el Puerto de Honduras; la CC-437, en el Pico Villuercas, y la CC-137, entre Nuñomoral y El Gasco.