La noche del lunes en la Feria de Badajoz deja 29 derivaciones a centros sanitarios, ninguna de gravedad

Dispositivo de Cruz Roja para la Feria de San Juan de Badajoz. - CRUZ ROJA

BADAJOZ, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El dispositivo especial de Cruz Roja Extremadura para la Feria de San Juan de este pasado lunes ha transcurrido sin incidencias graves, si bien se han realizado un total de 29 derivaciones a centros sanitarios, ninguno de ellas de gravedad.

En concreto, se han atendido 16 traumatismos, tres lesiones Lesión por cuerpo extraño, una crisis de ansiedad, un síncope, dos enfermedades comunes, otras dos por intoxicación por consumo de alcohol, y tres casos de otras patologías.

Del total de derivaciones a centros sanitarios, dos se realizaron por medios propios, según informa Cruz Roja en un comunicado.

La noche ha transcurrido con normalidad en el Recinto Ferial manteniendo la tónica de los últimos días, con asistencias de carácter leve y en su mayor parte resueltas in situ.

Entre las actuaciones destacables, se encuentra la atención a una joven de 15 años con un traumatismo en el brazo que ha sido derivada por medios propios a centro hospitalario para la realización de pruebas complementarias ante la sospecha de una fractura. También, otra chica de 15 años ha sido derivada a centro hospitalario por una herida accidental en el pie que requería supervisión en urgencias hospitalarias.

Para esta jornada, Cruz Roja ha contado en el recinto ferial con cuatro unidades móviles y un total de 14 efectivos.