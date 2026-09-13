Las Noches del Patrimonio superan las 50.000 personas durante sus dos jornadas en Cáceres

Participantes en las actividades de Las Noches del Patrimonio que se han celebrado en Cáceres los días 11 y 12 de septiembre de 2026. - AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

CÁCERES, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las Noches del Patrimonio han superado las 50.000 personas contabilizadas durante las dos jornadas de celebración en Cáceres, en una edición que se celebra de manera simultánea en las ciudades Patrimonio de la Humanidad de España y que, por primera vez, ha ampliado la programación al viernes y al sábado.

En concreto, se han contabilizado 50.329 visitas y participaciones en las 40 propuestas y 40 espacios abiertos gratuitamente hasta la medianoche en las dos jornadas, según ha informado el Ayuntamiento de Cáceres en un comunicado.

Esta cifra, ha explicado el consistorio, es el resultado de contabilizar a cada uno de los visitantes a los espacios culturales, museos y palacios abiertos, a los conciertos programados, los visitantes a la Cueva del Conejar y los participantes en el 'cluedo' y el 'photocall' de Cáceres Capital Europea de la Cultura 2031 en la Plaza Mayor.

El alcalde, Rafa Mateos, ha destacado que "este fin de semana Cáceres y los cacereños hemos dejado claro que la cultura es nuestra auténtica seña de identidad, tras el rotundo éxito de Las Noches del Patrimonio".

"Desde el Ayuntamiento habíamos hecho una apuesta sin parangón en España para Las Noches del Patrimonio, con 40 actividades y 40 espacios abiertos durante dos días, y puedo decir con orgullo que hemos superado todas las expectativas, con más de 50.300 visitantes y, sobre todo, con un ambiente único y un público entregado, dispuesto a disfrutar de nuestra historia, nuestro patrimonio y de todo el talento cultural que tenemos en esta tierra", ha señalado.

ESPACIOS MÁS VISITADOS

El Museo Helga de Alvear ha sido el espacio que ha registrado una mayor afluencia, con 8.560 visitas durante las dos jornadas. Le siguen el Palacio de los Golfines, con 3.916, y la Fundación Mercedes Calles-Martín de Cáceres y el Ayuntamiento con 3.885.

También han registrado una elevada afluencia la Iglesia de San Mateo, con 3.443, Santa María, con 3.094, el Palacio de Mayoralgo, con 2.903, y el Centro de Divulgación de la Semana Santa, con 2.104.

LA CUEVA DEL CONEJAR, UNA DE LAS NOVEDADES

Una de las principales novedades de esta edición ha sido la apertura al público de la Cueva del Conejar, que ha podido visitarse por primera vez después de los trabajos realizados para hacerla accesible y comprensible para la ciudadanía.

Durante Las Noches del Patrimonio han participado 320 personas en las visitas programadas, después de que la convocatoria recibiera solicitudes para unas 1.100 personas, más del triple de las plazas disponibles.

También se ha incorporado por primera vez a la programación el Centro de Interpretación del campamento romano de Cáceres El Viejo, donde se han desarrollado recreaciones teatralizadas y observaciones astronómicas que pudieron disfrutar más de 350 personas.

CÁCERES CAPITAL EUROPEA DE LA CULTURA 2031

Las actividades vinculadas a la candidatura de Cáceres Capital Europea de la Cultura 2031 han contado igualmente con una notable respuesta ciudadana: cerca de 150 personas participaron en el 'cluedo' organizado dentro de la programación y otras 400 pasaron por el 'photocall' de Cáceres 2031 instalado en la Plaza Mayor.

La programación ha tenido además un marcado carácter internacional, con la presencia de representantes y artistas de Évora, actual Capital Europea de la Cultura 2027, así como de compañías procedentes de Chile, Perú e Italia.

Mateos ha destacado que Las Noches del Patrimonio son "una muestra evidente de todo lo que Cáceres puede ofrecer a Europa, como Capital Europea de la Cultura en 2031". En este sentido, ha señalado que el haber acogido a Évora 2027 estos días en la ciudad ha permitido "sellar propuestas" que se compartirán con el país vecino en el marco de la capitalidad.

El alcalde ha querido agradecer "a todo el equipo humano volcado en que Las Noches del Patrimonio hayan sido un éxito absoluto; desde todo el personal del Ayuntamiento a las empresas, artistas, músicos, cámaras, limpieza, seguridad", así como al "recórd de voluntarios" que se han registrado para disfrutar de esta cita desde dentro.

"Con estos excelentes resultados en la retina, trabajamos ya en la edición del próximo año", ha concluido.