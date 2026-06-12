La Nocturna Santeña regresa el 26 de junio a Los Santos de Maimona con su gran fiesta del atletismo popular

Presentación de la carrera popular La Nocturna Santeña que se celebra el 26 de junio en Los Santos de Maimona. - AYUNTAMIENTO DE LOS SANTOS DE MAIMONA

LOS SANTOS DE MAIMONA (BADAJOZ), 12 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Los Santos de Maimona ha presentado una nueva edición de sus carreras populares La Nocturna Santeña que volverán a tomar las calles de la localidad pacense el próximo viernes 26 de junio.

La cita deportiva, que supondrá una gran fiesta de celebración del atletismo popular, tendrá una carrera de ocho kilómetros, carreras infantiles y su Milla Competitiva Verón La Nocturna Santeña.

La calle Mérida se convertirá en el epicentro de la fiesta deportiva que organizan la Asociación de Corredores Santeños (ACS) y el Ayuntamiento de Los Santos de Maimona.

Durante la presentación, a la que han asistido el concejal de Deportes, Ismael Guillén, el presidente de la ACS, Joaquín Ortiz; y un miembro de la directiva de la asociación, Ignacio Camacho, se ha explicado que el objetivo del evento es promocionar y acercar a los ciudadanos al mundo de las carreras y fomentar el atletismo popular.

"Estamos deseando llenar otra vez las calles de gente, de deportistas, de alegría y, sobre todo, de diversión", ha indicado el concejal de Deportes, al tiempo que ha agradecido la colaboración de la ACS y su directiva, por el "gran trabajo" que realizan a la hora de organizar "uno de los eventos más importantes de nuestro pueblo y de los que más gente se congrega para divertirse a través del deporte".

El presidente de la ACS ha incidido, por su parte, en el carácter nocturno de la prueba, y en que se trata de una carrera no competitiva -salvo la Milla-, pero sí solidaria. En este sentido, ha recordado que en el momento de recoger el dorsal, tras inscribirse, se solicita la entrega de un kilo de alimentos no perecederos o productos de higiene que serán entregado a quien más los necesita.

PROGRAMA

Como en anteriores ediciones, antes de La Nocturna Santeña, los más pequeños podrán disfrutar, sobre las 21,00 horas en la calle Mérida, de su particular carrera durante la Mininocturna, que se compone de distintas distancias en función de la edad.

Tras ellos, sobre las 21,30 horas, se disputará, también en la calle Mérida, una prueba que sí es competitiva: la Milla Verón, que contempla "importantes premios". Habrá dos categorías (masculina y femenina) y tendrán premios los cinco primeros clasificados de cada una de ellas, dotados con 125, 75, 40, 30 y 20 euros respectivamente, según ha detallado el Ayuntamiento de Los Santos de Maimona en un comunicado.

LA NOCTURNA SANTEÑA

La gran fiesta deportiva llegará sobre las 22,00 horas con la Nocturna Santeña, de ocho kilómetros y que llenará de color las calles de Los Santos de Maimona.

Su recorrido será similar al de años anteriores y pasará por algunos de los monumentos y puntos más emblemáticos de la localidad, puesto que, según ha explicado el consistorio, otro de los objetivos de este evento es promocionar la localidad aprovechando la participación de corredores de otros municipios.

Una vez finalizada la carrera se procederá a la entrega de trofeos de la Milla competitiva y el sorteo de regalos.

A nivel de participación, el ayuntamiento ha explicado que cada vez hay una respuesta "más significativa" en cada una de las modalidades. "Nos viene a indicar que estamos acertando con el modelo", ha trasladado Ortiz.

Por su parte, Camacho ha puesto en valor el esfuerzo realizado porque la Nocturna tenga "su propia identidad", con el diseño de un logotipo que se repite cada año y la apuesta este año por incorporar los colores de Extremadura a la camiseta conmemorativa.

Desde la ACS también se ha agradecido la implicación y organización en este evento por parte del Ayuntamiento de Los Santos de Maimona.

INSCRIPCIONES

El Ayuntamiento de Los Santos de Maimona ha informado de que las inscripciones online estarán abiertas hasta el 20 de junio en la web de la ACS, y de que quedan pocas camisetas conmemorativas, lo que refleja que, un año más, "se está batiendo récord de participación".

Ha recordado que también será posible inscribirse el mismo día de la carrera en las mesas habilitadas para ello, aunque el consistorio no garantiza ni la existencia ni el tallaje de la camiseta conmemorativa.

Para la celebración de esta actividad, el Ayuntamiento y la ACS han contado con la colaboración de distintas casas comerciales.