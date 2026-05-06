El nombramiento de Encarna Solís como gerente del SES obliga a remodelar el Gobierno local de Cáceres

Archivo - Encarna Solís, nueva gerente del Servicio Extremeño de Salud (SES) - AYUNTAMIENTO DE CÁCERES - Archivo

CÁCERES, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El nombramiento de Encarna Solís como nueva gerente del Servicio Extremeño de Salud (SES) en sustitución de Jesús Viles, obligará a remodelar el Gobierno local cacereño de Rafael Mateos, ya que la hasta ahora responsable de Servicios Sociales ha presentado ya la renuncia a su acta de concejal para hacerse cargo de su nueva responsabilidad sanitaria regional.

El siguiente en la lista de la candidatura que el PP presentó a las elecciones municipales de 2023 en la capital cacereña es Jaime Alejandro Jabato García, que ha ocupado el puesto de coordinador de infraestructuras deportivas de la Junta de Extremadura en la pasada legislatura.

Desde el consistorio cacereño no se ha confirmado todavía que Jabato vaya a recoger su acta de concejal, por lo que en caso de que no lo hiciera, la siguiente en la lista sería Cristina Mena Toja.

Solís ocupaba la Concejalía del Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS), Mujer y LGTBI y, desde septiembre de 2023, también se hizo cargo de la Gerencia del Área de Salud de Cáceres. Su salida obligará a reestructurar las competencias del Gobierno local cacereño.

La marcha de Encarna Solís supone la segunda baja en el Gobierno de Rafael Mateos en el Ayuntamiento de Cáceres en esta legislatura 2023-2027. La primera renuncia fue la de Raquel Preciados, que asumió la dirección del Museo de Cáceres.

Tras la marcha de Preciados, entró en el Ejecutivo cacereño Noelia Rodríguez, quien se hizo cargo de la cartera de Deportes, mientras que las competencias de Raquel Preciados --Turismo y Patrimonio Histórico-- se distribuyeron entre Ángel Orgaz y Tirso Leal.