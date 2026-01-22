El norte de Cáceres activará este viernes la alerta amarilla por nevadas, que podrán acumular 5 centímetros en 24 horas

Nieve - Rafael Bastante - Europa Press

CÁCERES, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El 112 de Extremadura activará este viernes, 23 de enero, la alerta amarilla en el norte de la provincia de Cáceres por nevadas, que podrán acumular hasta cinco centímetros de nieve en 24 horas por encima de los 600-900 metros.

El aviso amarillo estará vigente durante toda la jornada del viernes, desde las 00,00 hasta las 24 horas, en la que no se descarta la probabilidad de ventiscas.

Ante esta situación, el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura recomienda a las alcaldías que mantengan la situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de los municipios así como a la Policía Local y servicios de mantenimiento de los ayuntamientos.

También se recomienda que tengan localizados tractores (vehículos pala) y depósitos de sal, ha informado la Junta de Extremadura en nota de prensa.

A la ciudadanía en general se le recomienda disponer en casa de material de calefacción, prestar especial atención a los braseros de picón, carbón o gas y, en caso de usar calefacción eléctrica revisar su correcto funcionamiento y evitar sobrecargar regletas y enchufes. Además, hay que tener especial cuidado si en el domicilio hay menores de edad o personas mayores.

También, si va a realizar un viaje, se debe tener precaución con el estado de la vía, vigilar las zonas de umbría por posibles placas de hielo y evitar desplazamientos de noche, a no ser que sea imprescindible.

Asimismo, la ciudadanía debe mantenerse informada del estado de las carreteras y condiciones meteorológicas, utilizar prendas de abrigo y calzado adecuado, en especial si se va a pasar mucho tiempo en el exterior o se van a realizar deportes al aire libre, así como disponer de un teléfono para llamar en caso de necesidad al 112.