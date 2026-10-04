El norte de Cáceres estará este lunes en alerta naranja por lluvias y tormentas

Activada la alerta naranja para este lunes, 5 de octubre de 2026, por lluvias y tormentas en el norte de la provincia de Cáceres. - AEMET

MÉRIDA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 112 ha activado para este lunes la alerta naranja por lluvias y tormentas en el norte de la provincia de Cáceres, y alerta amarilla para Vegas del Guadiana, Villuercas y Montánchez, Tajo y Alagón y la Meseta cacereña.

La alerta permanecerá activa entre las 17,00 y las 23,59 horas de este lunes.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes que se produzcan precipitaciones y chubascos que pueden ir acompañados de tormentas y ser localmente fuertes o muy fuertes, y con granizo.