Nueve detenidos en la provincia de Badajoz por tráfico de drogas en varias actuaciones no relacionadas

Droga intervenida en la operación - GUARDIA CIVIL

BADAJOZ, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a ocho hombres y una mujer como presuntos autores de un delito contra la salud pública al traficar con drogas en cuatro actuaciones no relacionadas entre sí llevadas a cabo en dispositivos establecidos en vías de comunicación de la provincia pacense.

Las dos primeras de ellas, tuvieron lugar la madrugada del pasado sábado en el término municipal de Mérida, cuando los agentes interceptaron dos turismos procedentes del sur de la península.

Durante el transcurso de la identificación de los tres ocupantes del primer vehículo, vecinos de Cáceres y Garciaz, los agentes detectaron un comportamiento "excesivamente esquivo" y sospecharon que pudieran ocultar algún efecto ilícito.

En la inspección del vehículo, hallaron en el habitáculo varios bultos donde transportaban tabletas de hachís con un peso de 10.100 gramos, ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

En la segunda actuación, una vez identificados los cuatro ocupantes, tres hombres y una mujer vecinos de Cáceres y Madroñera, los agentes observaron en el interior del turismo evidencias de consumo de sustancias estupefacientes y en la inspección hallaron paquetes que ocultaban 2 kilos de hachís (también en tabletas), así como una bolsa que contenía 52 gramos de cocaína en roca y parcialmente pulverizada.

La tercera actuación tuvo lugar en la tarde de ese mismo sábado, cuando en Villanueva del Fresno una patrulla de servicio observó en un parque de la localidad a uno de sus vecinos en actitud sospechosa.

Ante la presencia de los agentes, éste arrojó una caja que, una vez inspeccionada, se pudo averiguar que contenía 26 gramos de hachís distribuidos en diez posturas preparadas para su distribución y venta.

Finalmente, la última actuación se desarrolló en la madrugada del martes en Villafranca de los Barros tras la identificación de otro ocupante de un vehículo interceptado, vecino de Ferrol con antecedentes por tráfico de droga, al que se le intervinieron 570 gramos en bellotas de hachís.

De toda la droga intervenida podrían obtenerse en el mercado ilícito unas 50.930 dosis, según ha apuntado la Guardia Civil.

Con las pruebas incriminatorias, las nueve personas fueron detenidas y trasladadas a dependencias oficiales donde se les instruyó diligencias como presuntos autores de un delito contra la salud pública por traficar con drogas.

Tras su puesta a disposición en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia correspondiente en Mérida, Olivenza y Villafranca de los Barros, respectivamente, se decretó el ingreso en prisión de tres de ellos.