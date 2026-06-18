El nuevo viaducto de Alcántara cuenta ya con una pasarela peatonal que ofrece "vistas únicas" del Puente Romano

Pasarela peatonal junto al Puente Romano de Alcántara - JUNTA DE EXTREMADURA

ALCÁNTARA (CÁCERES), 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El nuevo Puente de Alcántara cuenta ya con una pasarela peatonal, abierta al uso ciudadano, que ofrece "vistas únicas" del puente romano y de la presa, facilitando una nueva forma de contemplar uno de los símbolos más reconocidos de la provincia.

Desde este momento, vecinos y visitantes pueden transitar por esta pasarela, de 3,5 metros de anchura, que está físicamente separada de la calzada, lo que "garantiza la seguridad de los peatones y mejora la experiencia de uso".

Integrada dentro del nuevo viaducto, esta infraestructura permitirá avanzar en la puesta en valor del puente romano, al que acompaña en paralelo sobre el río Tajo, según informa la Junta de Extremadura en nota de prensa.

Además, forma parte de un anillo de circulación peatonal que hará posible, una vez completado el conjunto, realizar un recorrido continuo a pie entre ambos puentes, un circuito que partirá de un nuevo aparcamiento y permitirá disfrutar de una perspectiva inédita del monumento histórico, reforzando su potencial como recurso patrimonial y turístico.

La pasarela, concebida también como "un mirador privilegiado, ofrece vistas únicas del puente romano y de la presa", cuyo diseño y ubicación contribuyen a "integrar la movilidad cotidiana con la valorización del patrimonio, en una actuación que transforma el entorno y mejora la accesibilidad", señala.

Con la apertura de esta infraestructura, el nuevo puente de Alcántara sigue consolidándose "no solo como una alternativa al tráfico rodado, sino también como un espacio para el paseo y el disfrute ciudadano, conectando movilidad, paisaje y patrimonio", concluye.