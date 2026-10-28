Las obras de remodelación en la antigua Maternidad de Badajoz finalizan tras una inversión de 100.000 euros

Obras de remodelación en los locales de la antigua Maternidad de Badajoz. - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

BADAJOZ, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los locales de la planta baja del edificio de la antigua Maternidad en Badajoz, que la Diputación de Badajoz tiene cedidos a distintas asociaciones de carácter social, ya lucen renovados y sin humedades tras la finalización de las obras acometidas por la institución provincial.

Con una inversión de 100.000 euros, estos trabajos han permitido mejorar las condiciones de uso de los locales para ofrecer espacios "más seguros, accesibles y cómodos" para las asociaciones que desarrollan su labor como Farmamundi, Mideba y Fedesax, además de otras dependencias de servicio.

Los trabajos han incluido una remodelación integral del espacio, que abarca desde la reparación de humedades, la sustitución de suelos y la colocación de falsos techos, hasta la mejora del aislamiento y la renovación total de las instalaciones eléctricas, de fontanería y climatización.

Asimismo, se ha renovado la pintura interior y se ha colocado nueva carpintería de madera, además de reformar los baños y el mobiliario sanitario. Todo ello adecuando plenamente los entornos a la normativa vigente en materia de seguridad y accesibilidad.

La Diputación de Badajoz ha destacado en nota de prensa que, con este tipo de actuaciones, contribuye a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 3 (Salud y Bienestar), 9 (Industria, Innovación e Infraestructura), 10 (Reducción de las desigualdades) y 11 (Ciudades y Comunidades Sostenibles).