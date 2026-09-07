Las obras de renovación de ADIF permiten reducir en una media de 19 minutos los tiempos de la línea Ciudad Real-Badajoz

Vía renovada Brazatortas-Guadalmez - ADIF

MÉRIDA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los trabajos de renovación de la infraestructura llevados a cabo por ADIF en el tramo entre las estaciones de Brazatortas-Veredas y Guadalmez-Los Pedroches permiten reducir los tiempos de viaje en la línea Ciudad Real-Badajoz en una media de 19 minutos, desde el pasado lunes, 31 de agosto.

La actuación, en la que se ha movilizado una inversión superior a los 84 millones de euros, ha supuesto la renovación integral de 63,7 kilómetros de vía, completando así la modernización impulsada por Adif en el corredor entre Brazatortas (Ciudad Real) y Castuera (Badajoz), de 121 kilómetros de longitud.

A estos trabajos se suman otras actuaciones puntuales entre Ciudad Real y Puertollano para la eliminación de limitaciones temporales de velocidad. Todo ello ha posibilitado elevar las velocidades máximas en distintos puntos del trazado, mejorando las prestaciones de la infraestructura y reforzando la fiabilidad y capacidad de este corredor ferroviario.

La reducción de tiempos de viaje derivada de las mejoras de velocidad tendrá un impacto directo en los servicios que conectan Extremadura con Castilla-La Mancha. Con las nuevas condiciones de circulación, los trenes de viajeros podrán acortar entre 10 y 24 minutos, dependiendo del servicio.

Así, entre los principales beneficios destacan las reducciones de hasta 24 minutos en las relaciones Badajoz-Alcázar de San Juan y Badajoz-Ciudad Real, las mejoras de 22 minutos en los servicios Ciudad Real-Badajoz y de 19 minutos en determinadas circulaciones con origen o destino Ciudad Real.

Además de los servicios de viajeros, las mejoras beneficiarán a los tráficos de mercancías que utilizan la línea Ciudad Real-Badajoz. Actualmente circulan por el tramo distintos trenes de mercancías operados por varias empresas ferroviarias, que podrán aprovechar unas condiciones de explotación "más eficientes y competitivas".

En este sentido, la línea facilitará un itinerario alternativo a algunos tráficos de mercancías procedentes del Este peninsular con destino a Andalucía, desviados por las obras de adaptación a los servicios de Autopista Ferroviaria de la infraestructura entre Madrid y Algeciras, que actualmente ejecuta ADIF.

MÁS VELOCIDAD, FIABILIDAD Y CONFORT

Las obras entre Brazatortas y Guadalmez han incluido la sustitución integral de carril, traviesas y balasto (con la instalación de más de 132.000 metros de carril, 109.000 traviesas y 151.000 metros cúbicos de balasto); la renovación de vías y desvíos en estaciones; la mejora del puente metálico de Los Soldados sobre el río Alcudia; así como importantes actuaciones de drenaje, contención y estabilización de terrenos.

Asimismo, se han renovado doce pasos a nivel, actualizado las instalaciones de seguridad y comunicaciones y ejecutado diversas actuaciones de integración ambiental, reforzando la fiabilidad, la seguridad y la resiliencia de esta línea.

Con estas actuaciones, ADIF refuerza el papel de la línea Ciudad Real-Badajoz como eje vertebrador del territorio, mejorando la conectividad ferroviaria en Castilla-La Mancha y Extremadura.

Para ello, ya se ha movilizado una inversión de 270 millones de euros en diversas actuaciones de mejora, entre las que destacan la renovación de vía en el trayecto entre Brazatortas (Ciudad Real) y Castuera (Badajoz), destinadas a mejorar las condiciones de circulación tanto para trenes de viajeros como de mercancías.

La renovación entre Brazatortas y Castuera se ha ejecutado en tres tramos. En concreto, el Brazatortas-Guadalmez, de 63,7 kilómetros que discurren por la provincia de Ciudad Real, cuyas obras finalizaron el pasado mes de mayo.

Asimismo, en el Guadalmez-Cabeza del Buey, de 26,8 kilómetros que discurren en su mayor parte por la provincia de Badajoz, cuya renovación finalizó en 2021.

Y el Cabeza del Buey-Castuera, tramo de 30,5 kilómetros, que discurre íntegramente por la provincia de Badajoz y cuyas obras de modernización finalizaron en 2020.

Todas estas actuaciones contribuyen a la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible ODS 9 (Industria, Innovación e Infraestructura), en especial a sus metas 9.1 (desarrollar infraestructuras fiables) y 9.4 (modernizar la infraestructura).

Las obras de renovación del tramo Brazatortas-Guadalmez cuentan con financiación europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU.