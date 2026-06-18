Las obras de reparación de adoquines en la avenida de Extremadura de Mérida comenzarán el próximo lunes

Avenida de Extremadura de Mérida - AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

MÉRIDA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las obras de reparación de los adoquines del tramo de la avenida de Extremadura de Mérida situado a la altura de la Basílica de Santa Eulalia, comenzarán el próximo lunes, 22 de junio, con una duración estimada de cinco días.

Unas obras que permitirán mejorar la seguridad vial, la comodidad de la circulación y la integración de este importante eje urbano dentro de la trama viaria de la ciudad", según avanza el Ayuntamiento de Mérida en nota de prensa.

La intervención se llevará a cabo tras el acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento de Mérida y la empresa adjudicataria de la obra, una vez analizadas las condiciones de este tramo y atendiendo tanto a criterios técnicos como al elevado volumen de tráfico que soporta diariamente esta vía, una de las principales arterias de entrada y salida del centro urbano, señala el consistorio.

En concreto, los trabajos consistirán en la retirada del adoquinado existente, que ha venido registrando problemas derivados del intenso tránsito de vehículos, especialmente de gran tonelaje, tras lo que se realizará la nivelación completa de la superficie para ejecutar finalmente el asfaltado del tramo.

Con esta actuación se busca "mejorar las condiciones de circulación, reducir el ruido provocado por el paso de vehículos y garantizar una mayor durabilidad del firme", destaca el Ayuntamiento de Mérida, que señala que esta solución responde a las "recomendaciones técnicas realizadas tras el seguimiento del comportamiento del pavimento en los últimos años" y permitirá ofrecer una "respuesta más adecuada a las necesidades de movilidad de una zona que registra una elevada intensidad de tráfico durante prácticamente todo el día".

NUEVOS PASOS DE PEATONES

Además de la renovación del firme, la actuación contempla otras mejoras en materia de seguridad peatonal, ya que se procederá a la instalación de tres nuevos pasos de peatones que facilitarán los desplazamientos a pie en un "entorno especialmente transitado tanto por residentes como por visitantes, dada su proximidad a uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad".

De igual modo, se ejecutarán nuevas canalizaciones destinadas a la futura instalación de sistemas de iluminación específicos para estos pasos peatonales, una medida que permitirá incrementar la visibilidad de los cruces y reforzar la seguridad vial, especialmente durante las horas nocturnas o en condiciones de menor visibilidad.

El Ayuntamiento de Mérida recuerda que durante la ejecución de los trabajos podrán producirse afecciones puntuales al tráfico que se anunciarán convenientemente, por lo que se solicita la colaboración de la ciudadanía y el respeto a la señalización provisional que se instalará para garantizar tanto la seguridad de los trabajadores como la fluidez de la circulación.