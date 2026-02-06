Ocho carreteras continúan cortadas al tráfico en Extremadura por el temporal

Carretera en la provincia de Badajoz afectada por el temporal - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

MÉRIDA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Ocho carreteras de la red viaria de Extremadura permanecen cortadas al tráfico en su totalidad o en algún tramo por los efectos del temporal, ya sea por la acumulación de precipitaciones en forma de nieve, lluvia o por los daños causados en la infraestructura.

De acuerdo con la última actualización facilitada por el 112 de Extremadura, la nacional N-430 (Badajoz-Granada) está cortada en el punto kilométrico 118; la EX-106, de Miajadas a Don Benito, entre el kilómetro 19 al 15.

A su vez, la BA-074, de Granja de Torrehermosa al límite provincial con Córdoba, está cortada desde el kilómetro 0 al 3; tampoco se puede circular por la BA 139, que une la Ex313 con la Ex-107, en Táliga; ni por la BA-142, por un corte en el kilómetro 7,2, el badén de Yelbes a Valdetorres.

A su vez, en la BA-162 (Zurbarán a Valdivia), sufre un corte desde la N-430 hasta Zurbarán; la CC- 157, en Coria; la CC-146, que une la EX 117 con el limite con Portugal por Zarza Mayor; y la CC-437 en el Pico de Las Villuercas.