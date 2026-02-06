Ocho carreteras continúan cortadas al tráfico en Extremadura por el temporal

Carretera en la provincia de Badajoz afectada por el temporal
Carretera en la provincia de Badajoz afectada por el temporal - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ
Europa Press Extremadura
Publicado: viernes, 6 febrero 2026 17:19
   MÉRIDA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

   Ocho carreteras de la red viaria de Extremadura permanecen cortadas al tráfico en su totalidad o en algún tramo por los efectos del temporal, ya sea por la acumulación de precipitaciones en forma de nieve, lluvia o por los daños causados en la infraestructura.

   De acuerdo con la última actualización facilitada por el 112 de Extremadura, la nacional N-430 (Badajoz-Granada) está cortada en el punto kilométrico 118; la EX-106, de Miajadas a Don Benito, entre el kilómetro 19 al 15.

   A su vez, la BA-074, de Granja de Torrehermosa al límite provincial con Córdoba, está cortada desde el kilómetro 0 al 3; tampoco se puede circular por la BA 139, que une la Ex313 con la Ex-107, en Táliga; ni por la BA-142, por un corte en el kilómetro 7,2, el badén de Yelbes a Valdetorres.

   A su vez, en la BA-162 (Zurbarán a Valdivia), sufre un corte desde la N-430 hasta Zurbarán; la CC- 157, en Coria; la CC-146, que une la EX 117 con el limite con Portugal por Zarza Mayor; y la CC-437 en el Pico de Las Villuercas.

