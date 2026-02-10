Ocho mercados agroalimentarios respaldarán a los productores locales y el consumo de proximidad en Zafra-Río Bodión

Presentación del proyecto Mercado de Productos Locales Comarca Zafra Río-Bodión. - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Ocho mercados agroalimentarios de productos locales apoyarán a los pequeños productores y fomentarán el consumo de proximidad en la comarca de Zafra-Río Bodión, con expositores de queso, aceite o elaborados de oca, entre otros, junto a talleres infantiles, exhibiciones de cocina o catas comentadas.

Los mercados se celebrarán, salvo en febrero por el Carnaval, los segundos sábados de mes, el primero de ellos el día 21 de 10,00 a 14,30 horas en la Plaza Grande de Zafra, con una quincena de productores, principalmente de la comarca y que irán rotando según la temporada y la producción. De esta manera, se celebrará preferentemente en la localidad segedana, aunque podría trasladarse a otros municipios de la comarca en función de la programación de eventos locales.

La diputada del Área de Desarrollo Rural, Reto Demográfico y Turismo, Ana Belén Valls; el presidente del Ceder Zafra-Río Bodión, Carlos Delgado; el segundo teniente de alcalde y concejal de Personal del Ayuntamiento de Zafra, Antonio Navarro; y la gerente del Biomercado Cooperativa Activa, Lorena Iglesias; han presentado en la diputación pacense estos mercados que ofrecen un espacio de venta directa de productos agroalimentarios locales.

Así lo ha explicado la diputada, que ha detallado que, de este modo, el productor no solo vende, sino que explica, muestra, cuenta su historia y genera un vínculo sin intermediarios y "cara a cara", porque se acude a comprar, pero también a conocer quién produce lo que se come, con el objetivo de apoyar a pequeños productores locales, especialmente a quienes tienen más dificultades para acceder a canales comerciales tradicionales, fomentar el consumo de proximidad o dinamizar la economía local y comarcal.

Asimismo, se busca darle continuidad y estabilidad a los mercados de productores, crear hábitos de consumo y que la gente sepa que el segundo sábado de cada mes hay mercado, en aras de generar una rutina de consumo local e incorporar el producto de nuestra tierra a la vida cotidiana.

También ha destacado que este proyecto ve la luz gracias al jefe de Servicio de Agricultura y a los técnicos que han hecho posible esta iniciativa del territorio y con vocación de continuidad, que arranca el sábado 21 en la Plaza Grande de Zafra con el primero de un ciclo de ocho mercados que nace del impulso de la diputación en colaboración con el Ceder Zafra-Río Bodión, la Mancomunidad de Río Bodión y el Ayuntamiento de Zafra.

"Es un proyecto pensado con el territorio, escuchando a quienes producen, a quienes emprenden y en quienes viven en nuestros pueblos", ha señalado, para abundar en que ve la luz tras una propuesta aprobada en los presupuestos participativos de 2024 de la institución provincial, algo que "demuestra" la escucha activa a la ciudadanía. Además, forma parte del Plan Estratégico Agroalimentario Provincial 2025-2027.

DESARROLLO RURAL

Por su parte, Carlos Delgado ha dado las gracias a la diputación y a los presupuestos participativos que les permiten cumplir con un objetivo y deseo del grupo, como el desarrollo rural, así como al Ayuntamiento de Zafra por ceder la Plaza Grande, vinculada especialmente al comercio y a los mercados tradicionales, a la par que ha avanzado que no es un mercado "al uso" y se completa con actividades paralelas en un "día de fiesta" en torno al desarrollo rural y a los productos locales y comarcales de gran calidad existentes en la zona y en muchas otras de la región.

También quieren que sirva como "acicate" para que estos pequeños productores den un paso "hacia adelante" y puedan transformar y vender sus productos, para lo que persigue dos objetivos fundamentales como ofrecer estos últimos a la ciudadanía de una manera fácil y directa, "kilómetro cero total", y dar a los productores la oportunidad de venderlos, muchos de ellos quesos o relacionados con la huerta o la transformación del cerdo ibérico.

A su vez, Antonio Navarro ha destacado que Zafra es un lugar de acogida "desde tiempos inmemoriales" y que "parece" que este proyecto está hecho "casi a medida", dada su tradición de mercados y ferias que ha vinculado al espíritu que se está impulsando desde el gobierno local y la Alcaldía en torno a la recuperación del mercado de proximidad, con políticas activas con nuevas actividades o la dinamización de la plaza de abastos, cercana a la Plaza Grande.

Ha felicitado además que es un proyecto de comarca, y ha mostrado el apoyo del gobierno local, al tiempo que ha considerado que será un "éxito rotundo" y que deben seguir trabajando en esta línea; mientras que Lorena Iglesias ha detallado que la esencia del mercado es crear un espacio para los pequeños productores y que puedan vender directamente, puesto que dentro de la complejidad que supone elaborar un producto es "más difícil aún" venderlo; y que la estética es "importante" con expositores de madera reciclada y una limitación del uso de plásticos.

Junto a los expositores de quesos, aceite o elaborados de oca, entre otros, tendrán lugar dos talleres dirigidos a los niños para que conozcan los productos locales o de temporada o la economía circular, cocina en vivo y catas comentadas.