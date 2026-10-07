La Oficina de Proyectos Europeos de la Junta inicia una campaña para posicionar la I+D+i extremeña en Europa

Ciencia, investigación - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Oficina de Proyectos Europeos del Sistema Extremeño de Ciencia, Tecnología e Innovación (OPE-Secti) pone en marcha una campaña intensiva de promoción internacional destinada a incrementar la participación de entidades extremeñas en las convocatorias de Horizonte Europa que cierren en 2027.

La iniciativa, gestionada por Fundecyt-Pctex y la Universidad de Extremadura, permitirá seleccionar hasta 16 perfiles extremeños con experiencia en investigación y/o innovación para trabajar de manera individualizada en su posicionamiento ante oportunidades europeas de financiación, identificación de socios y participación en grandes consorcios internacionales de la I+D+i.

La campaña está dirigida a equipos de investigación del Sistema Extremeño de Ciencia, Tecnología e Innovación, empresas privadas y entidades públicas y sin ánimo de lucro con experiencia en innovación.

El objetivo es que más conocimiento, tecnología y capacidad innovadora desarrollada en Extremadura encuentre oportunidades de colaboración en Europa, facilitando tanto la incorporación de entidades extremeñas a proyectos internacionales como la preparación de propuestas coordinadas desde la región.

Las oportunidades se concentrarán principalmente en el Pilar II de Horizonte Europa y sus asociaciones, en ámbitos como salud; cultura, creatividad y sociedad inclusiva; seguridad civil; mundo digital, industria y espacio; clima, energía y movilidad; y alimentación, bioeconomía, recursos naturales, agricultura y medioambiente, explica en nota de prensa la Junta de Extremadura.

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