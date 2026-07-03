Las Oficinas de Turismo de Mérida atienden en junio a 13.782 visitantes, un 5,15% más que en 2025

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MÉRIDA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las Oficinas de Turismo municipales de Mérida han atendido en junio a un total de 13.782 visitantes, lo que representa un incremento del 5,15 por ciento respecto al mismo mes del año anterior y consolida la tendencia del sector en la capital autonómica.

Del total de personas atendidas, 9.830 son de origen nacional (71,33%) y 3.952 son de origen internacional (28,67%). Así los visitantes nacionales han aumentado un 9,34 por ciento, con 840 visitantes más que en 2025.

"Estos datos reflejan el importante impacto que tuvieron los 11 conciertos celebrados durante este mes en el marco del Stone & Music, cuya incidencia fue especialmente significativa en estos resultados", ha señalado el delegado municipal de turismo, Felipe González.

De esta forma, ha añadido que los grandes eventos contribuyen de forma directa a la "dinamización turística" de la ciudad y a la "elevada ocupación" de los establecimientos turísticos.

Los turistas procedentes de Madrid lideran estos datos con un 22,26 por ciento, seguidos por Andalucía (15,49%) y la Comunidad Valenciana (9,34%), ha informado el Ayuntamiento de Mérida en nota de prensa.

Portugal se mantiene como el principal país de los visitantes extranjeros que llegan a la ciudad, con un 29,73 por ciento, seguido de EE.UU. (11,99%) y el Reino Unido (6,45%).

En cuanto a las solicitudes de los usuarios en las oficinas municipales de turismo, el 85,16 por ciento de los visitantes requirió información local, mientras que un 7,65 por ciento se interesó por la agenda cultural de la ciudad.

De otro lado, el área de autocaravanas del recinto ferial recibió a 169 usuarios (29% de ocupación), mientras que el albergue de peregrinos registró a 91 visitantes, de los cuales la mayoría (54) fueron de origen internacional.