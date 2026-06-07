Olivenza conmemora el Día de Portugal con una exposición, una presentación literaria y un concierto de fados

Actividades por el Día de Portugal que acoge el Museo Etnográfico Extremeño 'González Santana' de Olivenza (Badajoz). - MUSEO ETNOGRÁFICO EXTREMEÑO 'GONZÁLEZ SANTANA'

OLIVENZA (BADAJOZ), 7 (EUROPA PRESS)

Olivenza conmemorará el Día de Portugal, que se celebra este próximo 10 de junio, con una jornada cultural que incluye una exposición, una presentación literaria y concierto de fados.

El Ayuntamiento de Olivenza se suma así de nuevo al Día de Portugal, de Camões y de las Comunidades Portuguesas, una conmemoración que la ciudad viene desarrollando de forma institucional desde el año 2016 y que se ha consolidado como una de las citas culturales más representativas de los vínculos históricos entre Olivenza y el país vecino.

El consistorio recuerda la especial relevancia de Portugal en la localidad, que estuvo integrada en el país luso durante más de cinc siglos de los ocho que suma como municipio, una herencia histórica "que continúa presente en su patrimonio, sus tradiciones y su identidad cultural".

La programación se desarrollará en el Museo Etnográfico Extremeño 'González Santana' y dará comienzo a las 20,00 horas con el acto inaugural. A las 20,20 horas tendrá lugar una visita a la exposición de acuarelas 'Chaminés Alandroal', del artista portugués Víctor Rosa, una muestra que recoge uno de los elementos más característicos de la arquitectura popular portuguesa.

Posteriormente, a las 20,45 horas, se presentará el libro 'Sombras na Raia', de Nuno Franco Pires, una obra que profundiza en la realidad cultural y humana de los territorios fronterizos.

La jornada concluirá a las 21,15 horas con un concierto de fados a cargo de Leonor Alegria y Duarte Silvério, acompañados por Paulo Cachinho a la guitarra portuguesa y Joaquim Ferreira a la viola de fado, ofreciendo al público una de las expresiones artísticas más emblemáticas de Portugal.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Olivenza reafirma su compromiso con la promoción de la cultura portuguesa y con el fortalecimiento de las relaciones transfronterizas, según resalta el propio consistorio en un comunicado.