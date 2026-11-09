Once tramos de carreteras de Extremadura registran incidencias por las lluvias, que provocan más de 30 incidentes

Centro 112 de extremadura - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura ha registrado incidencias en once tramos de carreteras de la región por balsas de agua, desprendimientos y árboles en la calzada, y además ha gestionado más de 30 incidentes relacionados con los fenómenos meteorológicos adversos que afectan a Extremadura.

La mayoría han tenido lugar durante la jornada de este lunes, hasta las 10,00 horas, debido al viento y los intensos aguaceros caídos en distintos puntos, según los datos aportados por el 112 de Extremadura.

Así, entre las 21,00 horas del pasado sábado, 7 de noviembre, y las 10,00 horas de este lunes, día 9, el Centro 112 ha recibido 2.779 llamadas por distintas incidencias y demandas de atención, y ha gestionado 649 incidentes. Asimismo, se han registrado 28 accidentes de tráfico, de los que 19 han ocurrido en vías interurbanas y 9 en ámbito urbano.

Durante la jornada de este lunes, 9 de noviembre, hasta las 10,00 horas, se han gestionado diversas incidencias por fenómenos meteorológicos adversos cinco de ellas en Cáceres; cuatro en Plasencia; tres en Villanueva de la Serena; tres en Badajoz, dos Villanueva del Fresno; una en La Garrovilla y otra en La Roca de la Sierra.

Por su parte, durante el domingo, 8 de noviembre, se registró una calle anegada de agua en Mérida y una incidencia por falta de suministro eléctrico en Nogales, según destaca la Junta de Extremadura en nota de prensa.

Por su parte, las incidencias en las carreteras extremeñas han afectado al tramo de la BA-143 en el kilómetro 13, entre Villanueva del Fresno y Valencia del Mombuey (balsa de agua); CC-122, pk 5, entre Robledillo y Pinofranqueado (árbol en la calzada); BA-139, pk 3, en Táliga (desprendimiento); BA-104, pk 13, entre Olivenza y Villarreal (árbol en la calzada), y la CC-224, entre Gargantilla y Hervás (árbol en la calzada).

También ha afectado a la EX-312, entre La Roca de la Sierra y La Nava de Santiago (salto de agua); CC-235, pk 4,5, en Gargüera (árbol en la calzada); CC-158, pk 92, en Coria (árbol en la calzada); N-630, pk 664, rotonda de Villafranca de los Barros (balsa de agua); CC-211, pk 10, en Guijo de Granadilla (árbol en la calzada) y CC-205, pk 3, en Aldehuela (balsas de agua).

Por otra parte, el 112 Extremadura ha informado de la actualización de las alertas meteorológicas por lluvias y tormentas, con nivel naranja en el norte de Cáceres, y nivel amarillo en el resto de la comunidad, que están vigentes hasta las 23,59 horas de este lunes, 9 de noviembre.