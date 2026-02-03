La ONGD Mujeres en Zonas de Conflicto contará con Puntos Violetas en Don Benito y Cáceres

La Delegación del Gobierno y la ONG Mujeres en zona de conflicto firman un convenio - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Extremadura ha firmado un convenio de colaboración con la ONGD Mujeres en Zona de Conflicto (MZC) para su adhesión al programa Puntos Violetas, impulsado por el Ministerio de Igualdad con el objetivo de reforzar la atención y protección a las víctimas de violencia de género.

En virtud de este acuerdo, Mujeres en Zona de Conflicto pasará a formar parte de la red de Puntos Violetas en Don Benito y Cáceres, localidades en las que la organización cuenta con sedes en Extremadura.

Estos espacios ofrecerán a las mujeres que se encuentren en situaciones de riesgo un refugio inmediato y seguro, donde podrán permanecer protegidas y recibir atención hasta la llegada de los recursos y servicios de ayuda correspondientes.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, y la delegada en Badajoz de la ONG Mujeres en Zonas de Conflicto, María Magdalena Gordo, han firmado este martes este acuerdo, por el que esta organización contará con dichos Puntos Violeta en sus sedes en Don Benito y Cáceres para la ayudar a mujeres con necesidades de atención en violencia de género y de cualquier tipo.

José Luis Quintana, acompañado de la subdelegada en Badajoz, Maribel Cortés, ha asistido al acto de firma del convenio y ha felicitado a Mujeres en Zona de Conflicto por su incorporación a este programa, a la par que ha destacado la importancia de sumar a entidades con una sólida trayectoria en la defensa de los derechos de las mujeres.

Asimismo, ha puesto en valor la labor internacional de la ONGD, reconocida por su trabajo en contextos de conflicto y su compromiso con la erradicación de la violencia de género. Con esta adhesión, la red de Puntos Violetas en Extremadura continúa ampliándose, fortaleciendo los mecanismos de prevención, detección y actuación frente a la violencia machista, y consolidando espacios de confianza y protección para las mujeres.

En declaraciones a los medios tras rubricar este acuerdo, Quintana ha precisado que es la primera ONG que firma este convenio y que va a tener el Punto Violeta, y ha sostenido que desde las administraciones y la Delegación de Gobierno son ya "muchos" los que tienen en los organismos de la Administración General del Estado y en otros espacios, aunque en el caso de MZC van a ser los dos primeros puntos de una ONG.

Sobre el papel de la Delegación en los mismos, ha concretado que llevarán a cabo una formación el próximo día 10 a todo el personal en aras de explicar cómo se actúa ante cualquier situación, y ha agregado que en estos cursos aprende el personal de MZC, pero también el de la propia Delegación dedicado a violencia de género y que tiene relación con quienes, como en el caso de esta organización, tienen un contacto directo con la víctima.

Por su parte, María Magdalena Gordo ha explicado que, desde 2011, trabajan en Extremadura y que este acuerdo permite contar con este tipo de espacios de forma estable y también adecuados para atender a las mujeres, además de un equipo multidisciplinar, tras lo que ha expuesto que pretenden que se les visibilice de esa manera para que las mujeres les localicen "lo antes posible" en el momento en que tengan necesidades de esa atención.

Principalmente, ha detallado, trabajan con cualquier violencia basada en el género y también con mujeres víctimas de trata o prostitución, a las que les ofrecen desde asesoramiento jurídico, a una atención social, regularización administrativa o acompañamiento en materia sanitaria.

De este modo, se trata de servicios que ya ofrecen pero, con la adhesión a este programa, se incorporan al mismo como ya lo han hecho también desde la delegación en Andalucía, ante lo que ha precisado que la próxima semana tendrá lugar la formación previa del equipo de trabajadores de la organización en la región y tras ello informarán de que día empiezan con la atención, en el caso de Don Benito en la calle Humanista y en Cáceres en la avenida Hernán Cortés.

