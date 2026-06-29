La operación de tráfico '1ª fase del verano' se salda en Extremadura con 34 accidentes y 25 heridos

MÉRIDA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura ha atendido un total de 34 accidentes durante la Operación Especial de Tráfico '1ª fase de verano 2026' puesta en marcha por la Dirección General de Tráfico desde las 15,00 horas de este pasado viernes, 26 de junio, hasta las 23,59 del domingo, día 28.

De estos 34 accidentes, 21 se han producido en vía interurbana y 13 en casco urbano. Por provincias, en la de Cáceres se han producido 17 y en la de Badajoz otros 17.

Como consecuencia de estos accidentes, los facultativos del Servicio Extremeño de Salud (SES) han atendido a un total de 25 personas, de las que 17 han sido de carácter leve y 8 graves.

En total, el Centro 112 Extremadura ha movilizado a un total de 63 recursos, de los que 36 han sido del Servicio Extremeño de Salud (SES), 23 de la Guardia Civil, 11 de la Policía Local y 3 del Cuerpo de Bomberos, según informa la Junta de Extremadura en nota de prensa.