Las organizaciones agrarias muestran al delegado del Gobierno su rechazo al acuerdo con Mercosur y a la nueva PAC

Las organizaciones agrarias APAG Extremadura Asaja, Asaja Cáceres y UPA-UCE Extremadura han mostrado al delegado del Gobierno en la región, José Luis Quintana, su rechazo al acuerdo con Mercosur y a la reforma de la Política Agraria Comunitaria (PAC), así como la exigencia de la aplicación de la Ley de la Cadena Alimentaria.

El encuentro se ha celebrado en la tarde de este lunes en la Delegación del Gobierno entre José Luis Quintana, acompañado de la subdelegada en Badajoz, Maribel Cortés, y el presidente de Apag Extremadura Asaja, Juan Metidieri; el de Asaja Cáceres, Ángel García Blanco; y el secretario general y el también representante de UPA - UCE Extremadura, Óscar Llanos y Fernando Miranda, respectivamente.

En concreto, Juan Metidieri ha explicado en declaraciones posteriores a los medios que en la reunión han trasladado al delegado la situación del campo y los aspectos que, en su opinión, podrían mejorarla, así como que entre los principales temas que han abordado, respecto a lo que Quintana se ha comprometido a elevarlos al ministro de Agricultura, pasan por el acuerdo con Mercosur.

Sobre este último, ha aseverado que, ya que han escuchado la postura del presidente del Gobierno en este mismo sentido, que "al menos respete la votación y la democracia que ejerció el Parlamento Europeo", después de que éste haya acordado denunciar el acuerdo UE-Mercosur ante el Tribunal de Justicia de la UE por las dudas de su compatibilidad con el Derecho comunitario.

Mientras y en relación a la PAC, le han transmitido que "hay que devolver esta reforma a los corrales" dado que con el 10 por ciento que se recortó en la anterior reforma y el 23 por ciento propuesto para ésta "evidentemente no se puede permitir". Otros temas giran en torno a reivindicaciones ya conocidas como la excesiva burocracia o las situaciones "límite" por las que los precios están "por los suelos", mientras ven que la Ley de la Cadena Alimentaria, "lejos de cumplir el objetivo para el que se creó, pues no sirve absolutamente para nada".

"Le hemos entregado un documento en el cual van todas esas reivindicaciones que bien conocen y, bueno, a ver si son escuchadas", ha apostillado, junto con que el citado acuerdo del Parlamento Europeo respecto a Mercosur será "un alivio" si, "finalmente", entre la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen y presidentes como el de España, Pedro Sánchez, "no se empeñan en ponerlo en marcha, con independencia de lo que ha dicho el Parlamento", en relación a lo cual insisten en que se respete esa votación.

