Óscar Fernández asegura que Vox "no pide nada porque nada necesita" y recuerda que son otros "los que necesitan pedir"

El presidente de VOX, Santiago Abascal y el candidato de VOX a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Óscar Fernández Calle, en un acto de la campaña electoral extremeña - Javier Cintas - Europa Press

MÉRIDA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Óscar Fernández, ha asegurado que su formación "no pide nada porque nada necesita" y ha recordado que son otros "los que necesitan pedir a Vox".

"Nosotros no convocamos elecciones para sacar mayoría absoluta y perdimos 10.000 votos. Nosotros no nos hemos gastado 7 millones de euros de todos los extremeños. Eso sí, ahora más del doble de Vox", ha expuesto en un mensaje en su perfil de 'X' recogido por Europa Press.

Cabe recordar que el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado que su formación tiene que estar en el Gobierno de la Junta de Extremadura para garantizar que se producen los cambios que quieren, a través de una vicepresidencia y varias consejerías "acorde a los votos".

Así, en una entrevista en 'Ok Diario', Abascal recalcó que "hay que estar en el Gobierno para garantizar que se producen los cambios" que Vox quiere.

"Hay que estar con una vicepresidencia que tenga sus consejerías. El número de consejerías proporcionales a nuestra representación en las elecciones, con las políticas adecuadas que ya hemos pactado en otros lugares como la Comunidad Valenciana y con el presupuesto adecuado para que seamos nosotros los responsables de ejecutar las políticas de Vox", señaló.