Óscar Fernández Calle será el presidente-portavoz del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea de Extremadura

MÉRIDA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente-portavoz del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea de Extremadura en la XII Legislatura será Óscar Fernández Calle, quien fue el candidato de dicha formación a la Presidencia de la Junta en las pasadas elecciones autonómicas.

Asimismo, Vox contará en la Cámara regional con dos portavoces adjuntos, que serán Ángel Pelayo Gordillo Moreno y Álvaro Luis Sánchez-Ocaña. De su lado, Javier Bravo Arrobas será secretario general del grupo parlamentario, según informa Vox en nota de prensa.

El Grupo Parlamentario Vox, además de dichos cargos directivos, estará compuesto también por los diputados Juan José García García, Beatriz Muñoz Rodríguez, Marta Gervasia Garrido Moreno, Inés Checa Mallebrera, María Jesús Salvatierra Gordillo, Alfredo Ángel Galavís Melara, y Eva María García Alegre.