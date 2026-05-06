Óscar Fernández celebra el respaldo del Parlamento Europeo a la continuidad de Almaraz y pide que sea "más allá" de 2040

Archivo - El vicepresidente de la Junta y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle, atiende a los medios en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta de Extremadura y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández, ha celebrado el respaldo del Parlamento Europeo a la continuidad de la Central de Almaraz y ha pedido que sea "más allá" del año 2040.

Fernández se ha pronunciado de esta forma en Bruselas acompañado por los eurodiputados de Vox Jorge Buxadé y Juan Carlos Girauta, donde la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha pedido este miércoles reconsiderar el cierre previsto de Almaraz.

"El Parlamento Europeo nos vuelve a dar la razón. Acaba de aprobarse una propuesta de Vox, y gracias al trabajo de Vox, para que la central nuclear de Almaraz pueda seguir funcionando hasta 2040. Y además nosotros somos ambiciosos. Nos gustaría que no solo fuese hasta 2040, sino que fuese mucho más allá", ha recalcado.

En este sentido, el vicepresidente extremeño ha subrayado la necesidad que tiene tanto Extremadura, como España, ha dicho, de que Almaraz siga funcionando y ha recordado que, en el acuerdo de gobierno en Extremadura entre PP y Vox, uno de los "puntos principales" era la defensa "a ultranza" de la continuidad de Almaraz "por todo lo que significa" para la región.

Así, ha incidido en que el gobierno extremeño ha hecho "todo lo que puede hacer un gobierno regional" para mantener la central, medidas entre las que ha incluido acordar la eliminación de la ecotasa.

"Hemos hecho todo lo que está en nuestras manos. Y ahora son otros gobiernos, en este caso el Gobierno de España, el que debería, aunque tenemos evidentemente todas nuestras dudas, también tener claro que tiene que hacer su parte con los impuestos a nivel estatal", ha asegurado.

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