Óscar Fuentes gana la Vuelta Ciclista a Extremadura 2026

Los ciclistas Óscar Fuentes y Malsym Bilyi, en la línea de meta de la última etapa de la Vuelta Ciclista a Extremadura 2026, a 14 de junio de 2026, en Baños de Montemayor (Cáceres). - FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE CICLISMO

MÉRIDA, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

Óscar Fuentes, del equipo Cortizo, ha logrado coronarse como vencedor de la Vuelta Ciclista a Extremadura 2026, que ha concluido este domingo en Baños de Montemayor (Cáceres).

La tercera y última etapa de la prueba ha sido para el compañero de equipo de Fuentes, el ucraniano Maksym Bilyi, que ha quedado segundo en la clasificación general, por detrás de Fuentes y por delante del andaluz Mario Cordero, del Finisher. El cacereño Raúl Martín, también del Finisher, ha concluido quinto en la clasificación final.

"No defraudó la etapa reina de esta edición. Una jornada vibrante, llena de alternativas, con mucha táctica en su primer tercio y golpes de la mesa desde el ascenso a Lagunilla, en cuya cumbre se intensificaron unas hostilidades que dibujaron un escenario de pulsos en la parte final de la etapa final", según ha informado la Federación Extremeña de Ciclismo en un comunicado.

Con Óscar Fuente en lo más alto del podio, acompañado por Maksym Bilyi y Mario Cordero, otras clasificaciones secundarias de la vuelta 2026 han sido para José María Pina (del Cortizo; regularidad), José Ramón Jiménez (del Extremadura-Pebetero; montaña), Aimar Alarcia (Telc'o-On Clima Oses; 'sprint' especial) y Raúl Fuentes (Finisher; mejor extremeño). El equipo Cortizo ha logrado la distinción como el mejor equipo y Óscar Fuentes, el mejor sub-23 de la carrera.

El presidente de la Federación Extremeña de Ciclismo, Julián Pozuelo, ha transmitido su satisfacción por el desarrollo de esta edición de la Vuelta a Extremadura élite y sub-23. "Una vuelta espectacular, al igual que espectacular fue la vuelta femenina. La primera etapa resultó durísima y la segunda, la más larga, también fue muy dura. La última etapa, vibrante".