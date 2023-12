El pacense JP Amores muestra en el documental 'Voces de Fortaleza' la sensualidad de cuatro mujeres con discapacidad

BADAJOZ, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El documental 'Voces de Fortaleza' muestra la sensualidad de cuatro mujeres con discapacidad basado en la exposición fotográfica 'Dí-capacidad y sensualidad' del pacense Jorge Puig Amores, conocido artísticamente como JP Amores, en la que visibiliza la relación de las protagonistas con el deseo y sus necesidades afectivo sexuales.

Así, 'Voces de Fortaleza' es un documental pionero en torno a esta temática abordada en la citada exposición, en la que participaban 18 personas entre las que han elegido por sorteo a cuatro, y que, tras su inauguración el pasado mes de abril y patrocinada por la Fundación CB, ha recorrido buena parte de Extremadura y ha recalado en Madrid con éxito de público y crítica.

El diputado provincial de Cultura, Deportes y Juventud, Ricardo Cabezas, ha explicado en su intervención que se trata de un proyecto de concienciación y sensibilización en el que los protagonistas son mujeres y hombres con discapacidad, lo cual no quiere decir que no puedan encontrar "esa belleza o esa sensualidad" que Jorge ha captado con su cámara, así como que cuando hablan de 'Dí-capacidad y sensualidad' lo hacen de una exposición que "no rompe barreras", sino que "las desdibuja por completo".

Asimismo, ha continuado, es testimonio de la fuerza y la belleza que emergen cuando se permite que "la diversidad florezca sin restricciones, sin etiquetas, sin barreras, con la única importancia de reconocer la sensualidad como una parte integral de la experiencia humana", a la vez que ha expuesto que "sin duda" 'Dí-capacidad y sensualidad' "marca ese paso adelante en la lucha contra estigmas y prejuicios", al invitar a reconocer y apreciar "la riqueza de esa experiencia humana en su totalidad".

Ahora, con el documental 'Voces de fortaleza', con el que colabora la Diputación de Badajoz, se pone voz a esta exposición fotográfica a través de los testimonios de Belén, Marta, Fernanda y Marisol, cuatro de sus modelos protagonistas de los 18 que se prestaron altruistamente a ser fotografiados por Amores.

El documental está financiado por la Fundación CB, la institución provincial pacense, 'Carmen GastroBar Gin Club' y la Asociación Cultural 'Tú eres Arte', con la colaboración de Apamex y basado en la idea original de Amores realizada por 'Mediavida producciones'.

Se trata, para Cabezas, de "un testimonio visual de la capacidad del arte para transformar perspectivas, desafiar percepciones y fomentar el respeto y la inclusión". "Sin duda, una vez más, nos permitiréis descubrir cómo la sensualidad se manifiesta de manera única en cada persona", ha incidido.

PROYECCIÓN EN FESTIVALES

Por su parte, Jorge Puig Amores ha explicado que la idea del documental es combinar las personas con discapacidad y mostrar la sensualidad que pueden llegar a tener, y que tras el recorrido de la exposición en distintos espacios de Extremadura, en Madrid en la sede de Cermi a nivel nacional o en Mérida con motivo de la Semana de Cine Inclusivo y Discapacidad (Secindi), ha nacido este proyecto audiovisual a raíz del "éxito" de la muestra, cuya idea pasa por que las personas con y sin discapacidad se puedan ver de una forma "sensual, sin tener que diferenciar absolutamente nada".

Así, con la muestra del fotógrafo JP Amores se pretende contribuir a evidenciar que una persona con discapacidad es tan sensual como cualquier otra, cumpliendo el objetivo de transmitir este mensaje que pretende llegar al mayor número de localidades y presentarse a diversos festivales, como el de Málaga o San Sebastián.

Amores ha detallado igualmente la positividad con la que se ha tratado tanto la exposición como el documental, basado en las experiencias y sentimientos de sus protagonistas, contado en primera persona y cuya idea es que "los discapacitados pueden verse de forma sensual al igual que cualquier otra persona". "Lo más importante es que abre muchas mentes, que es de lo que realmente se trata, de abrir mentes y ver que somos todos iguales", ha remarcado.

Una de sus protagonistas, Marisol Alonso, operada de cáncer, ha reconocido que este proyecto ha sido "muy gratificante" y que participar en el mismo ha sido una "liberación", a la vez que ha planteado que "hacía falta" hacer algo así y ha querido "romper una lanza" a favor de las "discapacidades que no son visibles", como la epilepsia, artritis reumatoide, fibromialgia o las migrañas crónicas.

"En enfermedades como el cáncer de mama, con todas las medicaciones y demás, pasas por muchos procesos, engordas, adelgazas, no te reconoces en un espejo... es complicado", ha agregado, para resaltar: "saber mirarte a un espejo con tus cicatrices, saber que son un mapa de tu vida, aceptarlo como son, verte bonita, aceptarlo como parte de tu personalidad, porque hay que hay que empezar por quererse uno mismo para proyectar eso fuera".