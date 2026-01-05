El paro baja en 5.737 personas en 2025 en Extremadura hasta los 64.370 desempleados

Archivo - Dos trabajadores de la limpieza. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 5.737 personas en 2025 en Extremadura en relación al año anterior (-8,2%) hasta los 64.370 desempleados tras un descenso del 0,7% el último mes del año respecto a noviembre (443 parados menos), según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Con la bajada del último año, se acumulan ya cinco ejercicios consecutivos de descensos en el desempleo en la región.

Este número total de desempleados es la cifra más baja al cierre de un año desde que hay registros. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha bajado la mayoría de los años en Extremadura (18 veces) mientras que ha subido en 11 ocasiones, siendo el descenso del último año la bajada más pequeña desde 2023.

En cuanto a sexos, el año cerró con 40.993 mujeres desempleadas, 3.710 menos que el año precedente y 23.377 hombres sin empleo, un descenso de 2.027 en el número de parados en el último año.

En 2025, el paro entre los jóvenes menores de 25 años bajó, con 89 parados menos y el desempleo entre las personas de 25 o más años se redujo en 5648 desempleados.

En el último mes del año, el paro bajó en Servicios, 336 menos (-0,7%); Agricultura, 194 menos (-4%); Sin empleo anterior, 171 menos (-3,93%), mientras que se incrementó en Construcción, 229 más (+5,18%); Industria, 29 más (+0,84%)

Al cierre del mes, los sectores con más parados son Servicios (47.394), Agricultura (4.658), mientras que los sectores con menos desempleados son Industria (3.481), Sin empleo anterior (4.185), Construcción (4.652).

(Más información en Europa Press)