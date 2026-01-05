El PP atribuye a las políticas de Guardiola que Extremadura cuente con su "mejor" dato de empleo de la historia

Imagen de archivo del portavoz del PP de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá - PP DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PP de Extremadura aboga por continuar en la "línea de crecimiento" marcado hasta ahora, y desde hace dos años y medio, por la presidenta de la Junta en funciones, María Guardiola, a cuyas políticas achaca el hecho de que la región cuente con su "mejor" dato de empleo de la historia.

Un camino de "avance" que se ha conseguido, según remarca el portavoz regional del PP, José Ángel Sánchez Juliá, con políticas que ponen a los extremeños en el "centro", facilitando la creación de empleo y siendo "necesario" para la "estabilidad regional".

Muestra de ello es que la región ha terminado el año con la cifra "más baja" de desempleo desde que hay registro. Además de con 688 nuevos autónomos (81.425 en total), de los cuales ocho de cada 10 son mujeres. Estos datos son fruto de las "buenas" políticas de empleo y del acompañamiento empresarial de la administración, subraya.

También Extremadura cuenta hoy con 3.710 mujeres más trabajando. Reflejo del "firme compromiso" con la igualdad y con los derechos de la mujer, quienes ahora tienen "más facilidad" para desarrollar su proyecto laboral con la 'Cuota 0' para autónomo, 24 meses si la mujer se incorpora de su baja por maternidad. Además de "facilidades económicas" para el relevo generacional, la continuidad del pequeño comercio o también en el sector de la artesanía, apunta en nota de prensa el PP extremeño.

En este sentido, la "apuesta firme" por la creación de industria y la atracción de inversión a la región con la reducción de impuestos y de burocracia son "señas" del gobierno de María Guardiola, abogando también por el mantenimiento de las actuales como es la Central Nuclear de Almaraz.

"Una industria viable y que no puede cerrarse por motivos ideológicos siendo tan necesaria su continuidad, además de por la soberanía energética que supone, por las 4.000 familias que dependen de ella", incide el PP.