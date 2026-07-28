El paro sube en 600 personas en el segundo trimestre en Extremadura y se crean 4.700 empleos

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MÉRIDA/MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El paro ha subido en 600 personas en Extremadura durante el segundo trimestre hasta los 66.300 desempleados, un 0,8 por ciento más que el trimestre anterior, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con la subida del segundo trimestre, la tasa de paro en la región se sitúa en 13,22 por ciento.

Esta cifra de parados es la más baja en un segundo trimestre desde 2007. Desde el inicio de la serie del INE, el paro ha bajado en el segundo trimestre la mayoría de veces en Extremadura (22 veces) mientras que ha subido en tres ocasiones, siendo el repunte del último trimestre la menor subida desde que hay registros.

En el segundo trimestre se han creado en Extremadura 4.700 puestos de trabajo (+1,1% respecto al trimestre anterior), llevando el total de ocupados a 435.500 personas, la cifra más alta de ocupación en un segundo trimestre desde que hay registros.

Mientras, el número de activos se ha situado a cierre del segundo trimestre en 501.900 personas en la región, tras aumentar en los últimos tres meses en 5.300 personas (+1,07%).

En el último año el paro se ha reducido en 12.600 personas (-16%) en Extremadura y se han creado 4.700 empleos (+1,1%), mientras que el volumen de activos se ha incrementado en 7.900 personas (+1,5%).

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