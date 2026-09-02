El paro sube en 919 personas en agosto en Extremadura hasta las 60.687, un 6,58 % menos que hace un año

Archivo - Imágenes de recurso de un camarero en un bar. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ / EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo aumentó en 919 personas en agosto en Extremadura en relación al mes anterior, un 1,54 por ciento, inferior a la media de España (1,92 por ciento) hasta los 60.687 desempleados, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

En el último año el desempleo acumula un descenso de 4.272 parados, lo que supone un 6,58 por ciento menos, cuando la media ha bajado un 2,91 por ciento, y situándose solo por detrás de Andalucía y la ciudad autónoma de Ceuta.

A nivel nacional, el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 44.419 personas en agosto en relación con el mes anterior (+1,92%) debido, sobre todo, al sector servicios, que sumó casi 29.000 desempleados en el mes.

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