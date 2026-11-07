Parte de Extremadura estará este domingo en alerta por lluvias y tormentas

Archivo - Caminantes con paraguas y bajo la lluvia. - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

MÉRIDA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 112 Extremadura ha activado la alerta por lluvias y tormentas en las zonas de la Villuercas, Montánchez y del norte de la provincia de Cáceres, así como en el sur de la provincia de Badajoz.

La alerta será naranja al norte de Cáceres, mientras que en el resto será amarilla. Estará activa entre las 21,00 y las 23,59 horas de este domingo, según ha informado 112 Extremadura a través de sus redes sociales.

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) contempla la posibilidad de que se produzcan precipitaciones en las últimas horas del día que pueden ser persistentes en zonas de montaña y tercio sur, fuertes e ir acompañadas de alguna tormenta, más intensas en el tercio sur.

Además, no se descartan rachas muy fuertes de viento en el norte de la provincia de Cáceres a última hora de la jornada.