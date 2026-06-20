La participación en las oposiciones al Cuerpo de Maestros en Extremadura se eleva al 93%

La consejera de Educación y Formación Profesional, Sandra Valencia, en declaraciones a los medios durante la celebración de las oposiciones al Cuerpo de Maestro en Extremadura, a 20 de junio de 2026. - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 93% de los inscritos en las oposiciones al Cuerpo de Maestros en Extremadura ha acudido a la fase de presentación que se celebra este sábado en la región.

La convocatoria había acumulado unas 6.300 solicitudes, de manera que finalmente se han presentado en torno a 5.800 personas para las 304 plazas ofertadas por la Consejería de Educación y Formación Profesional. A la segunda parte se han presentado, finalmente, un 53% de los inscritos.

Las plazas corresponden a todas las especialidades del Cuerpo de Maestros: Educación Infantil, Educación Primaria, Pedagogía Terapéutica (PT), Audición y Lenguaje (AL), Educación Física, Inglés y Música, según ha informado la Junta de Extremadura en un comunicado.

Esta primera fase se está realizando en las facultades de Badajoz, mientras que en Cáceres se está celebrando en tres facultades y dos institutos, el Brocense y el Norba Caesarina. La segunda fase, que se realizará a partir del 22 de junio, será solo en institutos, cinco de Badajoz y cuatro de Cáceres.

La consejera, Sandra Valencia, ha destacado, en declaraciones a los medios, que esta oferta pública de empleo responde al "compromiso" del Ejecutivo regional con "la generación de empleo estable y de calidad en el ámbito educativo, una apuesta impulsada por la presidenta María Guardiola".

HERRAMIENTA DIGITAL

Entre las principales novedades de esta convocatoria, la titular de Educación ha destacado la puesta en marcha de una nueva herramienta informática integrada en el ecosistema de Profex, diseñada para facilitar el trabajo de los presidentes y secretarios de los tribunales calificadores.

Esta aplicación permite automatizar tareas administrativas que hasta ahora se realizaban de forma manual, como la elaboración de actas, que se generan automáticamente y cuentan con firma electrónica.

Según han trasladado los propios tribunales, la herramienta ha sido recibida de forma muy positiva, al simplificar las tareas organizativas y administrativas asociadas a las oposiciones.

RECONOCIMIENTO

Además, Sandra Valencia ha agradecido el esfuerzo realizado por los 118 tribunales, integrados por 590 docentes, que participan en el desarrollo de estas oposiciones.

La consejera ha valorado la labor desempeñada por estos profesionales tanto en las semanas previas de preparación como durante el proceso selectivo, destacando el rigor, la responsabilidad y el compromiso con los que desarrollan su trabajo.

Por otro lado, la consejera ha informado de que todas las sedes en las que se están realizando las pruebas están climatizadas y que, con anterioridad a la celebración de la fase de presentación, se ha comprobado que todo funcionaba correctamente.

Durante la jornada, Sandra Valencia, acompañada por el secretario general de Educación y responsables de la Delegación Provincial de Cáceres, ha visitado las distintas sedes donde se celebran las pruebas en la ciudad cacereña. Paralelamente, el director general de Personal Docente, David Moreno ha supervisado el desarrollo de los exámenes en las sedes de Badajoz.