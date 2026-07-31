Pasa a disposición judicial por provocar un incendio forestal en Mesas de Ibor por realizar trabajos de soldadura

Incendio forestal en Mesas de Ibor - GUARDIA CIVIL

MESAS DE IBOR (CÁCERES), 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil ha instruido diligencias contra un hombre, acusado de provocar un incendio forestal por imprudencia en el término municipal de la localidad cacereña de Mesas de Ibor, al realizar trabajos de soldadura.

Los hechos ocurrieron en la tarde del pasado 4 de junio, cuando se declaró un incendio forestal en una zona adehesada de encinas, matorral, jaras, monte bajo y pastos, dentro del término municipal de Mesas de Ibor, que calcinó 34 hectáreas.

Ante esta situación, agentes del Seprona se personaron en el lugar del incendio para realizar la inspección de causas, con la que pudieron localizar el foco del incendio, y observaron a un vehículo circulando por la zona y, tras identificar a su conductor, inspeccionaron su interior, y encontrar una máquina de soldar junto a otras herramientas, entre ellas una radial y otras relacionadas con trabajos de soldadura metálica.

A su vez, durante la inspección ocular comprobaron que se estaba construyendo un vallado metálico en una de las parcelas de la zona de inicio del fuego, para lo cual se usaba una radial y soldadura, unos trabajos que "carecían de licencia municipal y sin las medidas adecuadas de protección ante incendios" como tener una zona limpia de material combustible alrededor, extintores o mochilas de extinción o cortafuegos, según señala la Guardia Civil en nota de prensa.

Durante la investigación de las causas del incendio, los agentes encontraron evidencias en el punto de inicio del incendio que relacionaban al conductor del vehículo indicado con el incidente, ya que estaba realizando las obras en la zona de inicio del fuego.

Por este motivo, el hombre ha sido investigado penalmente como presunto autor de un delito de incendio forestal por imprudencia grave, al provocar un incendio forestal al realizar labores de construcción de manera negligente.

Las diligencias policiales instruidas y el investigado, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente.

Ante estos hechos, la Guardia Civil recuerda que los trabajos de soldadura y cortes con radial, están considerados actividades de riesgo de generación de incendios, ya que provocan el lanzamiento de partículas metálicas incandescentes (chispas), capaces de alcanzar el material combustible existente alrededor de la actividad y provocando un riesgo muy alto de incendio, por lo que su realización debe guardar unas medidas de seguridad establecidas en la legislación vigente.