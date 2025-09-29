Pasan a disposición judicial los dos detenidos por la muerte de la funcionaria de 29 años en Badajoz

BADAJOZ, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las dos personas detenidas por su supuesta implicación en la muerte de una mujer de 29 años, cuyo cuerpo fue hallado este pasado jueves en una vivienda de Badajoz en la que se había producido un incendio, han pasado a disposición judicial en la mañana de este lunes sobre las 9,00 horas.

Así lo ha detallado el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, quien ha pedido "prudencia, en el sentido de que "no se genere ninguna especulación" y "luego las investigaciones vayan por otro camino", en torno a la muerte de esta mujer, cuyo cuerpo sin vida fue hallado en una vivienda de la capital pacense a la que se desplazaron efectivos policiales, sanitarios y del cuerpo de bomberos alertados por un incendio de la misma.

De esta manera se ha pronunciado en declaraciones a los medios con motivo del minuto de silencio convocado para este lunes a las puertas el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), donde trabajaba la joven, que ha contado con la presencia de autoridades como la subdelegada en Badajoz, Maribel Cortés; la directora provincial del INSS, María Fernanda Trejo; el general jefe de la Guardia Civil en Extremadura, José Miguel Santiago; o representantes de la Policía Nacional.

También el vicepresidente primero de la Diputación de Badajoz, Juan Mari Delfa; y el concejal del Instituto Municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Badajoz, Juancho Pérez, han asistido a este acto junto a compañeros de la chica, que era funcionaria en el INSS.

José Luis Quintana ha explicado a los medios que se trata de una convocatoria de un minuto de silencio organizado por el INSS en memoria de la funcionaria fallecida el pasado jueves, ante lo que lo primero que ha querido pedir es "prudencia". "No vayamos a hacer daño o más daño a la familia con lo que está sufriendo. Entonces, primero prudencia, en el sentido de que no se genere ninguna especulación, que luego las investigaciones vayan por otro camino", ha resaltado.

(Más información en Europa Press)