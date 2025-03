Patro Sánchez, reelegida secretaria general de UGT Extremadura con un respaldo del 97,67% de los votos

MÉRIDA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Patro Sánchez Escobar ha sido reelegida secretaria general de UGT Extremadura con el respaldo del 97,67% de los votos del X Congreso Regional celebrado este jueves en la sede regional del sindicato en Mérida.

En su discurso, ha reiterado la apuesta por la necesaria industrialización de la comunidad autónoma, y en este sentido ha señalado que la Junta de Extremadura "tiene mucho que decir".

Lo ha dicho ante la consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, quien ha asistido en nombre de la presidenta de la Junta, María Guardiola, de viaje en Bruselas, y a quien también le ha trasladado una petición expresa con respecto a la derogación de la Ley de Memoria Histórica pactada con Vox.

"Por favor, no deroguéis la Ley de memoria histórica y democrática, no la deroguéis, no firméis otra ley, no la hagáis", le ha rogado, tras agradecerle su presencia en este acto.

De hecho, en su nueva dirección, ha creado una nueva secretaría, de Formación y Memoria Histórica y Democrática que "centrará todos sus esfuerzos en que no se derogue la Ley de Memoria Histórica y Democrática".

