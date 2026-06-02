La PAU 2026 arranca en Extremadura con 5.873 estudiantes distribuidos en 13 sedes de toda la región

Estudiantes extremeños al inicio de la PAU 2026. - UEX

BADAJOZ, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las pruebas de la convocatoria ordinaria de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) han arrancado este martes en Extremadura con la participación de 5.873 estudiantes distribuidos en 13 sedes ubicadas en 10 localidades de la región.

En concreto, las pruebas han arrancado a las 10,00 horas de este martes con el examen de Lengua Castellana y Literatura II, al que concurren más de 5.000 estudiantes,

La vicerrectora de Estudiantes, Empleo y Movilidad de la UEx, Rocío Blas Morato; la directora general de Universidad de la Junta de Extremadura, Esther Muñoz Baquero, y el presidente del Tribunal de la PAU, José Antonio Pariente, han visitado este martes la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Badajoz para dar la bienvenida a los estudiantes.

(Más información en Europa Press)