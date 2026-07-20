Pedro Porro recibirá la Medalla de Extremadura

Pedro Porro, durante su participación en el Mundial de Fútbol - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

MÉRIDA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El futbolista de la Selección Española Pedro Porro, de la localidad pacense de Don Benito, recibirá la Medalla de Extremadura este año 2026.

Así lo ha anunciado la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, después de que la Selección Española se alzara en la noche de este pasado domingo con la Copa del Mundo 2026.

Una Medalla de Extremadura que el fútbolista extremeño recibirá "por su trayectoria, por su esfuerzo, por este brillante Campeonato del Mundo y por representar a Extremadura con tanta excelencia", avanzó Guardiola a través de redes sociales.