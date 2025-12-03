Pedro Sánchez y Gallardo participan este jueves en el arranque de la campaña extremeña con un acto en Plasencia

Archivo - El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo (i), y el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), en un acto público - Carlos Criado - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Miguel Ángel Gallardo, participan este jueves, día 4, en Plasencia, en el arranque de la campaña electoral extremeña.

Ambos intervendrán en un acto público que comenzará a las 18,00 horas en el Palacio de Congresos de Plasencia, según ha informado el PSOE de Extremadura.

Cabe recordar que Pedro Sánchez ya participó junto a Gallardo en un mitin en Mérida el pasado 19 de noviembre.